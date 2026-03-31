Создатели Disco Elysium назвали дату релиза шпионской RPG ZERO PARADES: For Dead Spies

София Шадрина

ZERO PARADES / ZA/UM

Студия ZA/UM, известная благодаря культовой Disco Elysium, объявила дату выхода своей второй игры. ZERO PARADES: For Dead Spies появится на PC 21 мая 2026 года — релиз на PS5 состоится позже отдельной датой.


Игрок берет на себя роль Гершел Уилк с криптонимом CASCADE — опытной, но сломленной оперативницы спецслужбы Суперблока, коммунистического альянса в холодной войне против технофашистской сверхдержавы Ла Лус. Пять лет назад операция в тропическом городе-государстве Портофиро провалилась: агентская сеть рассыпалась, а саму Каскад отправили в «Морозильник» — служебный аналог ссылки. Теперь ее отозвали для нового задания — и второго шанса может не быть.

Город Портофиро становится ареной трехборья между международными банкирами, иностранными агентами и местными фракциями. За по словам разработчиков, ZERO PARADES: For Dead Spies вдохновлен шпионскими романами Джона ле Карре — интеллектуальными, морально неоднозначными, без пафоса Джеймса Бонда.


Механики: Disco Elysium со шпионским твистом

Изометрическая ролевая игра унаследовал от Disco Elysium систему проверок навыков с кубиками и внутренние голоса персонажа, комментирующие каждое действие. Вместо кабинета мыслей — система Conditioning: тренировка ума оперативницы, открывающая новые подходы к расследованию.
Новая механика Exert позволяет приложить усилие во время проверки навыка — бросить три кубика вместо двух и взять лучший результат. Но каждое такое усилие повышает уровни Тревоги, Бреда или Усталости. Если переполнить шкалу — придется навсегда понизить один из статов. Провал здесь не исключение, а часть системы.

В Steam уже можно сыграть в демоверсию — она охватывает начало игры с двумя квестами и свободным исследованием Портофиро. Демо появилось в феврале в рамках Steam Next Fest и будет оставаться доступным до 13 апреля. GamesRadar, успевший поиграть несколько часов, назвал его достойным наследником Disco Elysium.

ZERO PARADES является второй игрой ZA/UM, но первой под полностью обновленной творческой командой. Ведущий дизайнер и автор оригинальной Disco Elysium Роберт Курвиц вместе с другими ключевыми разработчиками покинул студию после релиза первой игры при противоречивых обстоятельствах. Фанаты Disco Elysium отнеслись к анонсу Zero Parades с заметным скептицизмом — однако первые впечатления от демо в основном положительные.

Epic Games Store запустил весеннюю распродажу: скидки до 90%

AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

Источники:Steam, PlayStation Blog, GamesRadar

Вышел официальный украинский трейлер "Супердевушки": премьера ровно через 3 месяца
Уже не слухи: GSC и АТБ официально анонсировали выпуск интерактивного альманаха S.T.A.L.K.E.R. 2
С 1 апреля: Samsung повысит цены на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 и S25 Edge
Иран (КСИР) угрожает уничтожить офисы Apple, Google и Microsoft на Ближнем Востоке
Материнская плата ASRock "сожгла" три процессора Ryzen 7 9800X3D подряд: обновления не помогают
NVIDIA DLSS 4.5 "нарисует" до пяти кадров на один реальный: Multi Frame Generation уже доступна
SpaceX потеряла еще один спутник Starlink
Nintendo безумно злится на утечки об играх для Switch 2, — бывший PR-директор
Epic Games Store запустил весеннюю распродажу: скидки до 90%
OnePlus Nord CE 6 Lite засветился с батареей 7000 мА-ч и ценой $240
Второй сезон "Фоллаут" собрал 100 млн зрителей
Stairway to Heaven: в Китае открыли самый большой в мире внешний эскалатор
