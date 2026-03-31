Студия ZA/UM, известная благодаря культовой Disco Elysium, объявила дату выхода своей второй игры. ZERO PARADES: For Dead Spies появится на PC 21 мая 2026 года — релиз на PS5 состоится позже отдельной датой.





Игрок берет на себя роль Гершел Уилк с криптонимом CASCADE — опытной, но сломленной оперативницы спецслужбы Суперблока, коммунистического альянса в холодной войне против технофашистской сверхдержавы Ла Лус. Пять лет назад операция в тропическом городе-государстве Портофиро провалилась: агентская сеть рассыпалась, а саму Каскад отправили в «Морозильник» — служебный аналог ссылки. Теперь ее отозвали для нового задания — и второго шанса может не быть.

Город Портофиро становится ареной трехборья между международными банкирами, иностранными агентами и местными фракциями. За по словам разработчиков, ZERO PARADES: For Dead Spies вдохновлен шпионскими романами Джона ле Карре — интеллектуальными, морально неоднозначными, без пафоса Джеймса Бонда.





Механики: Disco Elysium со шпионским твистом

Изометрическая ролевая игра унаследовал от Disco Elysium систему проверок навыков с кубиками и внутренние голоса персонажа, комментирующие каждое действие. Вместо кабинета мыслей — система Conditioning: тренировка ума оперативницы, открывающая новые подходы к расследованию.

Новая механика Exert позволяет приложить усилие во время проверки навыка — бросить три кубика вместо двух и взять лучший результат. Но каждое такое усилие повышает уровни Тревоги, Бреда или Усталости. Если переполнить шкалу — придется навсегда понизить один из статов. Провал здесь не исключение, а часть системы.

В Steam уже можно сыграть в демоверсию — она охватывает начало игры с двумя квестами и свободным исследованием Портофиро. Демо появилось в феврале в рамках Steam Next Fest и будет оставаться доступным до 13 апреля. GamesRadar, успевший поиграть несколько часов, назвал его достойным наследником Disco Elysium.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

ZERO PARADES является второй игрой ZA/UM, но первой под полностью обновленной творческой командой. Ведущий дизайнер и автор оригинальной Disco Elysium Роберт Курвиц вместе с другими ключевыми разработчиками покинул студию после релиза первой игры при противоречивых обстоятельствах. Фанаты Disco Elysium отнеслись к анонсу Zero Parades с заметным скептицизмом — однако первые впечатления от демо в основном положительные.

Источники:Steam, PlayStation Blog, GamesRadar