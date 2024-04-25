Apple выпустила OpenELM — семейство моделей искусственного интеллекта с открытым кодом, предназначенных для запуска на устройствах

Apple собирается присоединиться к компании разработчиков моделей искусственного интеллекта с собственным семейством OpenELM. Это линейка больших языковых моделей (LLM) с открытым кодом, которые могут работать полностью на одном устройстве вместо подключения к облачным серверам.

OpenELM — это сокращение от Open-source Efficient Language Models. Они нацелены на приложения на устройстве. Apple утверждает, что семейство моделей «имеет целью расширить возможности и укрепить открытое исследовательское сообщество, способствуя будущим исследовательским усилиям». Модели были предварительно обучены на общедоступных наборах данных с 1,8 трлн токенов с Reddit, Wikipedia, arXiv.org и тому подобное.

Apple is joining the public AI game with 4 new models on the Hugging Face hub! https://t.co/oOefpK37J9 — clem 🤗 (@ClementDelangue) April 24, 2024

OpenELM состоит из небольших моделей, предназначенных для эффективного выполнения задач по созданию текста. Соответствующий код опубликован в сообществе кодов искусственного интеллекта Hugging Face. Всего существует 8 моделей OpenELM: 4 предварительно обученные и 4 настроенные по инструкции. Они охватывают различные размеры параметров — от 270 миллионов до 3 миллиардов параметров.

Модели OpenELM могут работать на обычных пользовательских устройствах, таких как ноутбуки и смартфоны. Apple отмечается, что тесты проводились на «рабочей станции с процессором Intel i9-13900KF, оснащенной 64 ГБ памяти DDR5-4000 DRAM и графическим процессором NVIDIA RTX 4090 с 24 ГБ видеопамяти под управлением Ubuntu 22.04», а также «Apple MacBook Pro со встроенной системой M2 Max и 64 ГБ оперативной памяти под управлением macOS 14.4.1».

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Apple предлагает свои модели OpenELM в рамках так называемой «лицензии на обраец кода», а также предоставляет различные контрольные точки по обучению, статистические данные об эффективности моделей, а также инструкции по предварительному обучению, оценке, настройке инструкций и параметров.

Лицензия на образец кода не запрещает коммерческое использование или модификацию, а только устанавливает, что «если вы распространяете программное обеспечение Apple в полном объеме и без изменений, вы должны сохранить это уведомление, а также следующий текст и предостережения во всех таких распространениях программного обеспечения Apple».

Кроме того, компания отмечает, что модели «доступны без каких-либо гарантий безопасности. Таким образом, существует вероятность того, что эти модели будут создавать неточные, вредные, предвзятые или нежелательные результаты в ответ на запросы пользователя».

Источник: venturebeat

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