Apple выпустила OpenELM — семейство моделей искусственного интеллекта с открытым кодом, предназначенных для запуска на устройствах

Apple собирается присоединиться к компании разработчиков моделей искусственного интеллекта с собственным семейством OpenELM. Это линейка больших языковых моделей (LLM) с открытым кодом, которые могут работать полностью на одном устройстве вместо подключения к облачным серверам.

OpenELM — это сокращение от Open-source Efficient Language Models. Они нацелены на приложения на устройстве. Apple утверждает, что семейство моделей «имеет целью расширить возможности и укрепить открытое исследовательское сообщество, способствуя будущим исследовательским усилиям». Модели были предварительно обучены на общедоступных наборах данных с 1,8 трлн токенов с Reddit, Wikipedia, arXiv.org и тому подобное.

Apple is joining the public AI game with 4 new models on the Hugging Face hub! https://t.co/oOefpK37J9

— clem 🤗 (@ClementDelangue) April 24, 2024