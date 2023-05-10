Davinci, подвинься: Apple выпустила Final Cut Pro и Logic Pro для iPad с новыми тарифами подписки — $4,99 в месяц или $49 в год

Компания Apple создала версии приложений Final Cut Pro и Logic Pro для iPad. Они предназначены для редактирования видео и музыки, соответственно.
Новые мобильные приложения усовершенствованы специально для iPad. Например, Final Cut Pro получило новое колесико, которое должно сделать процесс редактирования «легче, чем когда-либо», позволяя перемещаться по магнитной временной шкале, перемещать клипы и выполнять редактирование, используя только палец и жесты мультитач.
Новая функция Live Drawing позволяет использовать Apple Pencil для рисования и создания записей прямо поверх видеоконтента. Владельцы iPad Pro с чипом M2 могут использовать функцию наведения Apple Pencil для беглого пролистывания и предварительного просмотра отснятого материала, не касаясь экрана.
Logic Pro для iPad предлагает некоторые из сенсорных функций, которые позволяют использовать жесты мультитач для игры на программных инструментах и взаимодействия с элементами управления. Приложение имеет новый звуковой браузер, который использует «динамическую фильтрацию», чтобы помочь обнаружить различные типы звуков.
Кроме того, Apple представляет подключаемый модуль для преобразования времени и высоты тона для Logic Pro под названием Beat Breaker. Он позволяет «изменить форму и перемешать звуки» при помощи жестов. Приложение также поддерживает Apple Pencil, что дает вам возможность «рисовать детализированную автоматизацию треков».
Новые Logic Pro и Final Cut Pro для iPad можно связать с Magic Keyboard или Smart Keyboard Folio, чтобы использовать команды клавиатуры. Предусмотрена возможность перемещать любые проекты в Logic Pro между приложением на Mac и iPad, а также экспортировать песни в Final Cut Pro для iPad. Logic Pro на iPad также позволяет открывать проекты, созданные в GarageBand на iOS.
Для Final Cut Pro и Logic Pro для iPad доступна месячная пробная версия. Для дальнейшего использования приложений нужно будет оплатить подписку – $4,99 в месяц или $49 в год за каждое из них. Приложения будут доступны на iPad, начиная с 23 мая. Для сравнения, покупка Logic Pro на Mac стоит $199,99, а покупка Final Cut Pro стоит $299,99.
Конкурирующее приложение для редактирования видео Davinci Resolve для iPad распространяется бесплатно для базовой версии, а покупка премиум-версии стоит $94,99 (разово).
Источник: The Verge