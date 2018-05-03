Arcade – сверхсекретный стартап Google, связанный с разработкой социальных игр

Издание Bloomberg узнало о новом стартапе Google по разработке социальных игр. Детали о проекте, который носит название Arcade, держатся в строжайшем секрете, хотя сам факт его существования в Google подтвердили. В компании также отметили, что проект нацелен на создание «мобильных игр для друзей», но пока находится на ранней стадии развития и носит экспериментальный характер.

По данным Bloomberg, новый проект поискового гиганта не будет иметь привязки ни к одной из существующих социальных сетей; вместо этого пользователям предложат зарегистрироваться по номеру телефона. В Google придерживаются мнения, что социальные игры при достаточном росте сами становятся неким подобием социальных сетей, поэтому интеграция с сервисами вроде Facebook и Google+ не нужна.

Arcade зародился во внутреннем инкубаторе Google Area 120, в котором мы уже неоднократно писали в новостях. Напомним, в Area 120 сотрудники поискового гиганта законные 20% своего рабочего времени занимаются собственными проектами. Руководит проектом 21-летний программист-вундеркинд Майкл Сэйман, недавно перешедший на работу в холдинг Alphabet из Facebook. Сэйман тоже косвенно подтвердил работу над проектом, в своем твите он опубликовав ссылку на статью Bloomberg с комментарием «Кота достали из мешка».

Сообщается, что уже этим летом Arcade собирается выпустить свою первую игру. Пока неясно, что конкретно это будет, но в ней, предположительно, будет элемент викторины. Не исключено, что это будет аналог успешной онлайн-викторины HQ Trivia, которая в феврале получила $15 млн в инвестиций при оценке компании в $100 млн.

Мировая известность к Сэйману пришла еще в 12 лет, когда его приложение для iOS со сборником чит-кодов для игры Club Penguin вошло в десятку платных справочных приложений App Store. К 14 годам юный программист мог зарабатывать $12 тыс. в месяц на своих приложениях, его начали звать на конференции в качестве примера для подражания. Впрочем, его история далека от успеха, как следует из его собственного рассказа. Финансовое состояние родителей Сэймана, иммигрировавших в США из Перу, было ужасным — никто из них не работал — а с годами парню удавалось все меньше зарабатывать на собственных приложениях.

В Google Сэйман перешел в августе 2017 года. До этого с 17 лет он работал программистом в Facebook.

Источник: Bloomberg и TJ