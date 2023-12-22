Новости Устройства 22.12.2023 в 17:13 comment views icon

ASML передает Intel первую систему литографии High NA стоимостью более $300 млн

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/04/ad81c83e9fbf757ce8a90d0eb41dee5b-96x96.jpeg

Вадим Карпусь

Автор новостей

Голландский производитель полупроводникового оборудования ASML заявил о поставке корпорации Intel первой из своих новых систем литографии в экстремальном ультрафиолете High NA.

Как ожидается, новые машины помогут производителям изготавливать меньшие по размеру и более быстрые полупроводниковые чипы. Стоимость каждой такой системы составляет более $300 млн

ASML опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter) изображение одного сегмента машины, отправляющейся из ее штаб-квартиры в Вельдховене, Нидерланды. Оборудование поставляется в защитном контейнере, повязанном красной лентой.

Как сообщают осведомленные источники, оборудование отправляется на завод Intel D1X в Орегоне. D1X — это фабрика, где Intel разрабатывает и совершенствует свои будущие производственные технологии. Представители Intel и ASML не прокомментировали предназначение системы.

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Full Stack (Python/React) Engineer Freelance, Віддалено, з/п 25

Sales Manager IT Company, Київ

Administrator aroma, Київ, з/п 100

«Мы рады и гордимся тем, что поставляем нашу первую систему High NA EUV компании Intel», — говорится в заявлении ASML.

ASML является доминирующим производителем на рынке оборудования литографии — машин, которые используют лазеры для создания схем чипов. Машины High NA, которые в собранном виде будут больше грузовика, поставляются в 250 отдельных ящиках, включая 13 больших контейнеров. Ожидается, что они будут использоваться в коммерческом производстве чипов, начиная с 2026 или 2027 года.

Курс Python.
Цю мову програмування використовують від базових концепцій до складних застосувань у сферах штучного інтелекту. Після проходження курсу гарантовано отримай роботу в ІТ.
Більше про курс.

Intel заказала первые пилотные машины High NA в 2022 году. Среди других производителей чипов, заказавших эти машины, — TSMC, Samsung, SK Hynix  и Micron.

Источник: reuters

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Ще одна спеціалізація від Google Cloud. У Wise IT розповили про новий статус і його плюси
Як збільшити конверсії на сайті перед святами? Ось прості софти, якими користуються DOC.ua і Yakaboo
Вибираєте IT-інфраструктуру для бізнесу? П’ять дилем, з якими ви можете стикнутися

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить