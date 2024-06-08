Астронавт NASA Уильям Андерс, который сделал фото «Восход Земли» с орбиты Луны в 1968 году, погиб в авиакатастрофе

Астронавт миссии NASA «Аполлон-8» 1968 года Уильям Андерс, сделавший культовую фотографию «Восход Земли», погиб в авиакатастрофе. Ему было 90 лет.

«Папа погиб в авиакатастрофе на островах Сан-Хуан. Семья опустошена и скорбит о потере выдающегося пилота», — сообщил Грегори Андерс, сын астронавта, в пятницу вечером.

Офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил в пресс-релизе, что самолет упал у побережья острова Джонс. Диспетчерский центр получил первое сообщение около 11:40 утра по тихоокеанскому времени: «Самолет старой модели летел с севера на юг, а затем упал в воду вблизи северной оконечности острова Джонс и затонул». Береговая охрана США объявила, что тело пилота было найдено водолазной командой после многочасовых поисков с привлечением нескольких агентств, которые охватили 215 морских миль. Острова Сан-Хуан расположены примерно в 90 милях к северу от Сиэтла.

Уильям Андерс родился 17 октября 1933 года в Гонконге и окончил Военно-морскую академию США в 1955 году. В следующем году после того, как он был назначен в ВВС США, он получил должность пилота. Андерс служил пилотом истребителя в эскадрильях всепогодного перехвата командования противовоздушной обороны в Калифорнии и Исландии. Во время работы в Лаборатории вооружения ВВС США в Нью-Мексико Андерс отвечал за управление программами защиты ядерных реакторов и радиационного воздействия.

В 1964 году Андерс был избран астронавтом NASA и служил резервным пилотом для миссии Gemini 11 1966 года и полета «Аполлона-11» в 1969 году. По данным NASA, Андерс налетал более 6000 часов.

Андерс и его коллеги-астронавты Джим Ловелл и командир миссии Фрэнк Борман, который скончался в ноябре 2023 года, вылетели на борту первой лунной орбитальной миссии в декабре «Аполлон-8» 1968 года на. Андерс был пилотом лунного модуля во время исторического полета.

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Из космического корабля Андерс сделал культовую фотографию Земли, на которой изображена поверхность Луны и Земля над ней накануне Рождества 1968 года, под названием «Восход Земли».

«Мы прошли весь этот путь, чтобы исследовать Луну, и самое главное, что мы открыли — Землю», — говорил Андерс.

«Вдруг я посмотрел в окно, и вот этот чудесный шар поднимался», — описал Андерс Землю.

«Это заставило меня понять, что Земля маленькая, нежная и не является центром Вселенной».

В 1968 году Андерс, Ловелл и Борман были признаны журналом Time «Людьми года».

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Андерс работал исполнительным секретарем Национального совета по аэронавтике и космосу с 1969 по 1973 год. Президент Джеральд Форд назначил его первым председателем Комиссии по ядерному регулированию, которая отвечает за ядерную безопасность и экологическую совместимость.

Администратор NASA Билл Нельсон в пятницу написавший в X Twitter: «Билл Андерс предложил человечеству один из величайших подарков, которые может дать астронавт. Он путешествовал к порогу Луны и помог всем нам увидеть нечто другое: самих себя. Он воплотил уроки и цель исследования. Мы будем скучать по нему».

Источник: CNN