Астронавту Международной космической станции в шлем попала вода — NASA приостановило выходы в открытый космос на время расследования

Во время последнего выхода в открытый космос из американского сегмента Международной космической станции (МКС) 23 марта с участием астронавта NASA Раджи Чари и астронавта Европейского космического агентства (ЕКА) Матиаса Маурера, у последнего произошло ЧП. В конце почти семичасового выхода он сообщил, что внутри его шлема скопилась жидкость из системы охлаждения. Хотя тонкий слой воды диаметром от 20 до 25 сантиметров не представлял для него непосредственной угрозы, это может указывать на проблемы со скафандрами.

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На заседании Консультативной группы по аэрокосмической безопасности NASA (ASAP) 12 мая Сьюзан Хелмс, бывший астронавт, заявила, что агентство «запрещает» вход/выход в открытый космос во время продолжающегося расследования инцидента. Об этом сообщило издание SpaceNews.

«NASA оценивает степень риска стареющих скафандров. EMU в настоящее время не используются для запланированных выходов в открытый космос в ожидании результатов расследования», — сказала она.

Extravehicular Mobility Unit или EMU — это скафандр, используемый астронавтами NASA для выхода в открытый космос.

На брифинге 17 мая, посвященном предстоящим летным испытаниям Boeing CST-100 без экипажа, Дана Вайгель, заместитель руководителя программы МКС в NASA, подтвердила временный запрет на плановые выходы в открытый космос.

На данный момент расследование не обнаружило признаков протеканий у шлема. По ее словам, сам скафандр нельзя будет подробно изучить, пока он не попадет на Землю. NASA планирует забрать скафандр с МКС во время следующей грузовой миссии SpaceX Dragon, которая запланирована на начало июня.

Вайгель добавила, что NASA рассмотрит возможность «непредвиденных» выходов в открытый космос. Поэтому миссия Crew-4 доставила несколько влагопоглощающих прокладок для размещения внутри шлема. Еще 16 будут доставлены в рамках миссии Starliner.

Мартовский инцидент был не таким серьезным, как в 2013 году. Тогда вода просочилась в шлем астронавта ЕКА Луки Пармитано в самом начале его выхода в открытый космос. Он смог благополучно вернуться в шлюз, но за это время в шлеме набралось около полутора литров воды, из-за чего ему стало трудно дышать.

Утечки воды периодической случаются в течение многих лет. Вайгель считает, что это является красноречивым признаком того, что срок службы EMU десятилетней давности подходит к концу. Замена костюмов уже давно является проблемой. NASA сосредоточено на новом скафандре под названием xEMU для лунных миссий Artemis и предложило меры по продлению срока службы нынешних скафандров на МКС до 2028 года.