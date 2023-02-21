Космическая изгнанница. Астрономы нашли сверхмассивную черную дыру, которая сбежала из своей галактики и вынужденно путешествует по Вселенной

Сверхмассивные черные дыры — одни из самых экстремальных явлений во Вселенной, обычно находящиеся в центре своих галактик-хозяев. Однако бывает и такое, что дыры выталкивают из «дома» и они начинают одинокое паломничество по необъятным просторам глубокого космоса.

Исследуя странный след газового облака, окружавшего карликовую галактику, группа международных ученых нашла потенциального кандидата на звание «убегающей сверхмассивной черной дыры». Свет от гигантского астрономического объекта путешествовал более 7,5 млрд лет, чтобы достичь Земли, и, вероятно, двигался со скоростью 1600 км/c.

В статье, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, ученые предлагают собственное объяснение того, как взаимодействие «убегающей сверхмассивной черной дыры» с окологалактической средой (CGM) может оставить след из газа и молодых звезд. CGM – это образование горячей плазмы (с температурой от 100 000 до 10 000 000 градусов Кельвина), которое, как полагают, существует в пространстве между галактиками и включает в себя 40-50% всей барионной «нормальной материи» нынешней Вселенной.

Сверхмассивные черные дыры, как правило, находятся в центре почти каждой большой галактики, например как наш Млечный Путь, где питаются пылью и энергией. Однако бывают ситуации, когда они вынужденно покидают свой дом.

В статье исследователи предполагают, что когда две галактики сливаются, черные дыры в их центрах образуют систему с двумя крайними объектами, вращающимися вокруг центра тяготения новой формации, вероятно, миллиарды лет. Если в систему входит третья сверхмассивная чёрная дыра, такое взаимодействие приводит к «эффекту рогатки» — когда одно из ядер дыры выталкивается в открытый космос. Но «изгнание» может произойти и без участия третьей сверхмассивной черной дыры, поскольку слияние галактик может быть настолько жестоким и экстремальным, что «сбежать» может и одно из ядер двух сверхмассивных астрофизических объектов.

Это лишь одно из потенциальных объяснений следа газа и новых звезд, зафиксированного телескопом Хаббла. Однако, основываясь на некоторых предыдущих исследованиях, ученые предполагают, что «убегающая сверхмассивная черная дыра» — это пока лучшая теория для замеченного явления.

Источник: Techspot