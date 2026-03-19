Наука и космос 19.03.2026

США зарегистрировали домен aliens.gov для возможного "рассекречивания" инопланетян

Катерина Левицкая

США зареєстрували домен aliens.gov після заяв про "розсекречення" інопланетян

В среду исполнительный офис президента США Дональда Трампа зарегистрировал домен aliens.gov: соответствующего сайта еще не существует, но такой шаг логично следует предыдущим анонсам по «рассекречиванию» файлов, связанных с НЛО.


Согласно данным бота, который мониторит федеральные домены, исполнительный офис президента зарегистрировал домен aliens.gov в среду, 6:30 утра.

Тема НЛО остается популярной в новостях последних лет и активизировалась после заявлений Трампа и ряда других политиков США. Сенатор Чак Шумер настаивал «открыть отчеты о странных огнях в небе», а проект The Stars Тома Делонжа даже обнародовал видео Пентагона с объектами, зафиксированными пилотами ВМС США. Несколько угас этот ажиотаж в прошлом году, после публикации The Wall Street Journal, где утверждалось, что значительная часть данных может быть связана с дезинформационными кампаниями и внутренними шутками Пентагона.

В феврале экс-президент США Барак Обама снова разжег споры после интервью, где он в шутку заявил, что «инопланетяне реальны», но не хранятся на базе Area 51. Видео быстро стало вирусным, поэтому политик уточнил свою позицию: хотя существование другой жизни во Вселенной статистически возможно, доказательств контактов с внеземными цивилизациями во время его президентства не было. Четыре дня спустя репортер спросил Трампа об инциденте во время пресс-конференции на Air Force One.


«Ну, он предоставил секретную информацию, он не должен этого делать», — заявил Трамп.

«Так инопланетяне реальны?» — спросил репортер.

«Не знаю, реальны они или нет, но могу сказать, что он предоставил секретную информацию, он не должен этого делать. Это большая ошибка. Многие люди верят в это. А вы верите в это, Питер?» — сказал Трамп.

«Президент может рассекретить все, что захочет», — ответил репортер.

«Ну, возможно, я вытащу его из неприятностей. Я могу это сделать, рассекретив информацию», — интриговал Трамп.

В заметке на Truth Social позже в тот же день действующий президент США уже пообещал это сделать.

«Учитывая огромный интерес, я поручу военному министру и другим соответствующим министерствам и агентствам начать процесс обнародования правительственных файлов, связанных с инопланетной и внеземной жизнью, НЛО, а также любой другой информации, связанной с этими чрезвычайно сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами».

Обещанное рассекречивание правительственных отчетов, связанных с инопланетянами, соответствует уже знакомой схеме администрации Трампа. Ранее президент приказал рассекретить и опубликовать файлы, связанные с Джоном Ф. Кеннеди и Джеффри Эпштейном — двумя людьми, которые давно увлекались теориями заговора. Эти разоблачения, и особенно файлы Эпштейна, имели негативные последствия, включая обнародование обнаженных фотографий и раскрытие имен ранее неизвестных жертв.

Спецпроекты
3 хвилини – і AI-агент може починати торгівлю. Що змінилося після оновлення Agent Hub від Bitget
Топові QD-OLED і Mini‑LED монітори MSI для ігор, роботи та кіно у 2026 році

Источник: 404media

