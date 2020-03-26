Астрономы впервые измерили энергию космического цунами квазаров





Квазары, управляемые сверхмассивными чёрными дырами, которые поглощают огромное количество окружающего галактического вещества, являются одними из самых ярких объектов во Вселенной. Некоторые из них сияют в тысячу раз ярче, чем галактики, в которых они находятся. Команда астрономов использовала космический телескоп «Хаббл», чтобы исследовать несколько больших квазаров, и то, что они обнаружили, было невероятным. Некоторые квазары ведут себя как цунами, двигаясь со скоростью свыше 70 млн км/ч. Такое космическое цунами переносит материю, в сотни раз превышающую солнечную.

Квазары представляют собой активные ядра галактик на начальном этапе развития, в которых сверхмассивная чёрная дыра поглощает окружающее вещество, нагревая всё вокруг себя и создавая аккреционные диски. Они являются источниками излучения и разгоняют ветры под действием магнитного и радиационного давления. Учёные хотели измерить энергию в этих ветрах, на эта задача оказалась нереальной, поскольку квазары находятся на расстоянии 10 млрд световых лет. И тут на помощь пришёл «Хаббл».

Космический телескоп сделал лучшие снимки квазаров в видимом свете и обнаружил самый мощный энергетический всплеск во Вселенной. Используя спектрограф COS, учёным удалось измерить космическое цунами в 13 квазарах и увидеть, как один из них со временем ускорился почти до 75 млн км/ч – быстрее, чем любой другой квазар.

«Цунами переносят материю в сотни солнечных масс каждый год. Количество механической энергии, которую несут эти потоки, в несколько сотен раз больше, чем яркость всего Млечного Пути», – заявил ведущий исследователь Наум Арав (Nahum Arav), который сравнил это явления с огромным световым шоу.

Источник: Engadget