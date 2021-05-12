ASUS анонсировала «компактный» флагман Zenfone 8 за 19 999 гривен и Zenfone 8 Flip — с 6,67″ экраном без выреза/отверстий и тройной поворотной камерой





Вслед за монструозным игровым смартфоном ASUS ROG Phone 5 компания ASUS представила свою основную флагманскую линейку смартфонов Zenfone 8 из двух моделей: «компакта» Zenfone 8 и особняком стоящего Zenfone 8 Flip с более крупным экраном и отличительной камерой-перевертышем, знакомой по предыдущим сериям Zenfone 6 и Zenfone 7.

Zenfone 8 — «компактный» флагман ASUS

Если прошлогодние Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro по большому счету были версиями одной модели с рядом несущественных отличий, то в линейке Zenfone 8 компания ASUS изменила подход. Смартфоны Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip делят одну платформу — Qualcomm Snapdragon 888. Но в остальном — это совершенно разные по позиционированию, дизайну и характеристикам модели.

Базовый Zenfone 8 позиционируется в качестве «компактного» флагмана — он оснащается 5,9-дюймовым экраном Samsung AMOLED с частотой 120 Гц и отверстием под фронтальную камеру в левой верхнем углу, сдвоенной основной камерой Sony и аккумулятором емкостью 4000 мА•ч. Его габариты составляют 148×68,5×8,9 мм при массе 169 г. По массогабаритным параметрам новинка даже немного компактнее конкурирующего «компакта» Xperia 5 III (157х68х8,2 мм при 168 г). В ближайшее время на нашем сайте выйдет подробный обзор Zenfone 8.

Zenfone 8 Flip — наследник Zenfone 7 с тройной поворотной камерой

В то ж время Zenfone 8 Flip по дизайну ближе к Zenfone 7: он выделяется крупным экраном диагональю 6,67 дюйма с тонкими симметрическими рамками — без выреза/отверстий и «подбородка» (он занимает 92% площади лицевой панели), более емким аккумулятором на 5000 мА•ч и тройной поворотной камерой, которую можно использовать и для селфи. Zenfone 8 Flip унаследовал моторизированный поворотный модуль у Zenfone 7.

В главном модуле используется 64-мегапиксельный Sony IMX686 (1/1.73″, 0,8 мкм) и широкоугольный объектив с диафрагмой F/1,8. Ему аккомпанируют 12-мегапиксельный Sony IMX363 12 Мп (1/2.55″, 1,4 мкм) с сверхширокоугольным объективом с углом обзора 113˚ и «телевик» на 8 Мп, обеспечивающий трехкратный оптический зум. Оптическая стабилизация есть, причем не только в основной камере, но в «телевике». В то же время по большинству спецификаций Zenfone 8 Flip проигрывает базовой модели Zenfone 8.

Сравнительная таблица с характеристиками Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip

Старт продаж и цены на Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip в Украине:

Официальные продажи Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip в Украине стартуют «скоро» (конкретная дата пока не сообщается). Но цены уже известны: