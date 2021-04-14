Sony представила Xperia 1 III и Xperia 5 III — первые смартфоны с переменными телеобъективами





Как и было запланировано, утром 14 марта Sony провела виртуальную презентацию линейки смартфонов Xperia 2021 года, в которую вошли три модели: флагман Xperia 1 III, его уменьшенная версия Xperia 5 III и среднебюджетная модель Xperia 10 III. Вопреки слухам, Xperia Compact не вернули.

Xperia 1 III — обновление прошлогоднего флагмана Xperia 1 II, Xperia 5 III — замена Xperia 5 II, являющегося «компактной» версией флагманского Xperia 1 II, а Xperia 10 III — обновление Xperia 10 II.

Дизайн остался прежним — с прямыми гранями, стильной черной глянцевой задней панелью и вытянутым экраном с тонкими симметрическими рамками без каких-либо вырезов и отверстий. В то же время в новых моделях производитель подтянул характеристики и прокачал камеру, еще сильнее приблизив Xperia к популярным камерам Alpha.

Камера Xperia 1 III и Xperia 5 III

Именно камера — ключевая особенность новых смартфонов Sony и в первую очередь новинки адресованы именно энтузиастам мобильной фотографии. Собственно, Xperia 1 III и Xperia 5 III — первые смартфоны с камерами, в которых используются телеобъективы с переменным фокусным расстоянием. Телефото-модуль с «перископической» складной конструкцией позволяет менять ЭФР с 70 мм на 105 мм. При расширении ЭФР светосила падает с F/2,3 до F/2,8. Важно отметить, что расширение диапазона ЭФР достигается физическим перемещением элементов объектива, оснащенного системой оптической стабилизации и автофокусом Dual PD. Кроме инновационного телеобъектива в конфигурацию камеры входит широкоугольная оптика 24 мм (F/1,7) с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной 16 мм (F/2,2). Во всех трех модулях используются сенсоры одинакового разрешения — 12 Мп. В конфигурацию основной камеры Xperia 1 III дополнительно входит сенсор 3D ToF для более точного определения глубины сцены.

Помимо впечатляющей технической составляющей камеры, Sony также доработала программное обеспечение. В отличие от Google, Apple и Samsung, которые ставят на вычислительную фотографию, Sony делает упор именно на технические характеристики. И сильная сторона камер Xperia — автофокус и скорость съемки. Смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III позволяют вести съемку 20 фото в секунду с непрерывной автоэкспозицией/автофокусом (считывание данных происходит на скорости 60 к/с), сохранять снимки в формате JPG + RAW, записывать замедленное видео 4K при 120 к/с с HDR. Sony в очередной раз улучшила функции автофокусировки по глазам Eye AF — теперь она работает в реальном времени. На презентации Sony показала демо — после того, как объект повернулся лицом и его глаза снова появились в кадре, камера перефокусировалась.

Кроме того, Sony наконец интегрировала «профессиональный» режим фотосъемки в основное приложение Камеры. В нем есть «базовый» режим, как и на любом смартфоне, но теперь можно быстро перейти в «профессиональный» режим — его интерфейс почти такой же, как в камерах Sony.

Sony также разработала отдельный режим, который позволяет использовать специальный кабель USB-C для приема видеосигнала с разрешением HD от зеркальной камеры. То есть, Xperia 1 III и Xperia 5 III можно использовать как внешний экран для камеры, по аналогии с Sony Xperia Pro. Это может повысить привлекательность новинок в глазах блогеров-профессионалов.

На бумаге все это выглядит очень хорошо, осталось дождаться независимых обзоров, чтобы узнать, как камеры Xperia 1 III и Xperia 5 III снимают на практике. Предыдущие флагманы Xperia тоже оснащались впечатляющие с технической точки зрения, но на практике вчистую проигрывали конкурирующим моделям Google, Apple и Samsung. К тому же, подход к камере смартфона как к профессиональной SLR-камера может негативно отразиться на привлекательности смартфонов для массовой аудитории.

Цены и сроки поступления в продажу

В Украине новые смартфоны Sony Xperia 2021 года официально продаваться не будут. В Европе и США они появятся в продаже в начале этого лета. Цены пока не сообщаются, но можно ориентироваться на прошлогодние модели. То есть, €370 (Xperia 10 II), €900 (Xperia 5 II), €1 200 (Xperia 1 II).

Характеристики

Смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III делят одну платформу — Qualcomm Snapdragon 888. Главное отличие в экранах: Xperia 1 III получил 120-Гц панель OLED диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K (1644х3840 пикселей) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, тогда как Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым 120-Гц экраном разрешением 1080×2520 пикселей с защитным стеклом Gorilla Glass 6. Флагман имеет 12 ГБ ОЗУ и 256/512 ГБ флэш-памяти, тогда как его компактная версия — 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флэш-памяти. К общим чертам относится гибридный слот (одновременно две SIM-карты или же одну SIM и одну карту памяти), разъем 3,5 мм, стереодинамики с фирменной технологией 360 Reality Audio, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68. Емкость батареи у обоих смартфонов одинакова — 4500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (от 0 до 50% за полчаса). Флагман также поддерживает беспроводную зарядку Qi и функцию обратной беспроводной зарядки гаджетов.

Сравнительная таблица с характеристиками Xperia 1 III и Xperia 5 III

Среднебюджетный Xperia 10 III в пластиковом корпусе построен на базе Snapdragon 690 и оснащен 6-дюймовым экраном OLED с HDR 10 и 60 Гц. В то же время он выделяется тройной камерой с телеобъективом 54 мм, батарей на 4500 мА·ч, защитой IP68 и яркой цветовой палитрой.

Xperia 10 III

Официальные рекламные ролики с особенностями смартфонов