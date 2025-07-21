Новости Устройства 21.07.2025 comment views icon

ASUS анонсировала монитор ProArt PA32QCV — 6K и точные цвета за $1300

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Вадим Карпусь

Автор новостей

ASUS анонсировала монитор ProArt PA32QCV — 6K и точные цвета за $1300

ASUS подготовила к выпуску новый монитор ProArt Display PA32QCV, ориентированный на профессиональных создателей контента: видеоредакторов, дизайнеров, фотографов. Это 32-дюймовая модель (фактически 31,5 дюйма полезной диагонали) с высокой точностью передачи цветов и индивидуальной заводской калибровкой.

Новинка поддерживает разрешение 6K (6016×3384 пикселей). ASUS утверждает, что это на 145% больше площади экрана, чем у 4K-дисплея. Это поможет разместить больше визуальной информации на экране. Устройство обеспечивает плотность пикселей 218 ppi.

ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
Профессиональный монитор ASUS ProArt PA32QCV / ASUS

Монитор ASUS ProArt PA32QCV изготовлен на базе плоской панели IPS. Он охватывает 98% цветовой DCI-P3 и 100% — sRGB. Также эта модель обеспечивает точность передачи цветов Delta E<2. Дополнительно упоминается о поддержке HDR10 и VESA DisplayHDR 600. Частота обновления изображения составляет 60 Гц. Для пользователей Mac производитель предлагает пресет M Model-P3 для точного подбора цветов и поддержку macOS через программное обеспечение DisplayWidget Center.

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ASUS реализовала в ProArt PA32QCV эргономичную конструкцию с возможностью наклона, вращения, поворота и регулировки высоты панели. Новинка поддерживает Light Sync — технологию, которая с помощью датчиков освещения регулирует подсветку, обеспечивая стабильность изображения независимо от условий в помещении. Подключение происходит через интерфейсы Thunderbolt 4 (с питанием мощностью 96 Вт), HDMI 2.1, DisplayPort 1.4. Также имеется встроенный USB-хаб. Функция Auto KVM позволяет переключаться между двумя подключенными компьютерами, используя одну клавиатуру и мышь.

ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
Характеристики ASUS ProArt PA32QCV / ASUS

Новый монитор ASUS ProArt PA32QCV поступит в продажу в августе. Его цена составляет $1299. К новинке также прилагается трехмесячная подписка на Adobe Creative Cloud.

Источник: techpowerup, videocardz

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