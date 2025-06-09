Apple представила macOS Tahoe 26 — новый дизайн, iPhone на Mac и куча сюрпризов

Вместе с другими своими программными продуктами Apple во время конференции WWDC 2025 также анонсировала новую версию настольной операционной системы. Хотя название осталось с географическим акцентом, цифра «26» вместо привычной «16» подтверждает предыдущие слухи: Apple теперь синхронизирует macOS с годами обновлений, как автопроизводители модели. В 2025 году — macOS 26. Все логично, правда?

Новая версия macOS Tahoe 26 получила существенное визуальное обновление — фирменный стиль Liquid Glass, который также появится на iOS, iPadOS и других программных платформах компании. В macOS он затронул всё: док, панели инструментов, значки, виджеты и даже цвета. Теперь на Mac можно создавать тематические палитры — фон, папки и иконки меняют вид, подстраиваясь под ваше настроение. Любите, чтобы всё было в цветах арбуза? Пожалуйста.

Phone App — новое приложение в macOS Tahoe 26, работающее через Continuity с вашим iPhone. Слушать голосовую почту, добавлять в «Избранное», проверять кто звонил и даже фильтровать звонки теперь можно просто с Mac. Кроме того, появилась поддержка Live Activities — можно, например, видеть статус вызванного такси или доставки прямо в менюбаре Mac, если у вас рядом iPhone.

Поиск Spotlight наконец дорос до статуса швейцарского ножа: он теперь позволяет не только искать, но и действовать. Написать заметку, отправить письмо, выполнить Shortcut — всё можно прямо из поля поиска. Причем теперь он умеет искать даже приложения с вашего iPhone, если активировано зеркалирование. И это еще не все: для гиков добавили быстрые команды типа «sm» для «send message» или «ar» для «add reminder». Можно экономить кучу времени на нажатиях клавиш.

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Новая macOS Tahoe поддерживает Apple Intelligence: Live Translation, более умные Shortcuts, новые Genmoji и Image Playground. В Messages теперь появился автоматический перевод — как входящих, так и исходящих сообщений. А если вы разговариваете в FaceTime, система покажет живые субтитры с переводом, пока собеседник говорит.

Apple делает еще один шаг к геймерскому сообществу — появилось новое приложение Apple Games. Это и каталог игр, и лаунчер, и социальный хаб. Все на одном экране. К тому же, теперь есть Game Overlay — для быстрой настройки, чата и приглашений в игру. А для разработчиков реализовали Metal 4 с поддержкой Frame Interpolation и Denoising, что обещает лучшую плавность игры и более чистую картинку.

Финальная версия macOS Tahoe 26 выйдет этой осенью. Эта версия будет доступно для Mac Pro, Mac Studios, MacBook Pro и MacBook Air с чипами M-series. Разработчики могут начать бета-тестирование уже сегодня, а публичное бета-тестирование запланировано на следующий месяц.

Источник: The Verge