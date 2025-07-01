Apple готовит MacBook с процессором от iPhone, — Мин-Чи Куо

Apple готовится к очередному шагу в изменении подхода к доступным ноутбукам. На этот раз компания удивляет довольно неожиданным решением: в 13-дюймовый MacBook планируют установить чип, разработанный для iPhone. Такой шаг может существенно изменить рынок бюджетных ноутбуков и одновременно укрепить экосистему компании.
Бюджетный MacBook с чипом A18 Pro
Аналитик цепей поставок Мин-Чи Куо сообщил, что Apple работает над новым недорогим ноутбуком, в котором будет использован процессор A18 Pro — тот же, что и в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По словам Куо, этот 13-дюймовый MacBook могут представить в конце 2025 или в начале 2026 года.
Это станет первым MacBook с мобильным процессором серии A, ведь до сих пор ноутбуки Apple использовали чипы серии M, которые имеют другую архитектуру и производительность. Однако результаты тестов Geekbench 6 показывают, что A18 Pro имеет вполне конкурентную производительность: около 3400 баллов в одноядерном режиме и 8500-8600 в многоядерном. Это почти на уровне M1 (около 8500 в многоядерном режиме) и чуть ниже M4 (3400-3700 в одноядерном режиме). Так что для большинства ежедневных задач этого должно хватить с головой.
Apple готовит эту модель как бюджетное решение. По словам Куо, компания планирует продать от 5 до 7 млн единиц таких MacBook в 2026 году. Помимо технических характеристик, ноутбук сможет выделиться дизайном: ожидаются разнообразные цвета корпуса, включая серебристый, синий, розовый и желтый. Так Apple продолжает эксперименты с цветами, похожие уже использовались в линейке iMac и новых MacBook Air.
Пока точно неизвестно, сколько будет стоить новый MacBook, но его цена, вероятно, будет ниже $999 — именно столько сейчас стоит базовый MacBook Air. Например, модель M3 Air на распродаже уже опускалась до $799, а старый с чипом M1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя можно приобрести за $649. Чтобы новинка имела смысл, ее стоимость должна быть еще ниже.
Вполне возможно, что этот ноутбук Apple создает с прицелом на студентов, образовательные учреждения и пользователей, которым нужно устройство для базовых задач — почты, просмотра сайтов, документов. Таким образом, компания сможет конкурировать не только с недорогими Chromebook, но и со среднебюджетными Windows-ноутбуками.
Известно также, что референсный дизайн разрабатывает компания Everwin Precision из Шэньчжэня, Китай. Кроме ноутбука, она якобы готовит корпуса для будущих умных очков Apple, которые планируют выпустить в 2027 году. Очки будут иметь аудиосистему, камеру и функцию записи видео, но без экрана — зато с поддержкой ИИ-датчиков окружающей среды.
Если прогнозы Мин-Чи Куо оправдаются, Apple может создать совершенно новую нишу — легкий, стильный и недорогой MacBook для массового пользователя, основанный на мобильном чипе. Это будет новый шаг в развитии экосистемы Apple и интересная альтернатива для тех, кто ищет компактный, энергоэффективный ноутбук за адекватную цену.
Источник: tomshardware
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: