ASUS будет использовать жидкий металл в игровых ноутбуках серии ROG





Тайваньский производитель намерен улучшить термоинтерфейс в игровых моделях ROG на базе процессоров Intel Core 10-го поколения. У компании уже есть опыт использования жидкого металла в трансформере ASUS ROG Mothership, однако теперь речь идет о куда более масштабной инициативе.

Жидкий металл, представляющий собой эвтектический сплав на основе олова, индия и галлия, имеет очень низкую температуру плавления и отличную теплопроводность. Благодаря последнему свойству этот материал нередко используется энтузиастами, однако для серийного производства есть сложности с технологией нанесения материала на кристалл процессора.

По заявлениям ASUS, инженеры компании потратили немало времени для автоматизации процесса. Нанесение металла проводит в два этапа. Изначально смоченная в жидком металле силиконовая кисть тонким слоем наносит материал на поверхность кремниевого кристалла. Операция повторяется 17 раз с небольшим смещением, чтобы избежать скапливания металла на краях чипа. Во время процедуры кристалл процессора обрамляет специальная насадка из нержавеющей стали, предохраняющая от растекания. Во время второго этапа проводится дополнительное точечное нанесение материала на двух участках. Именно такой способ позволяет в итоге получить оптимальную толщину слоя жидкого металла для наиболее эффективной теплопередачи.

ASUS использует сплав Conductonaut от компании Thermal Grizzly. Для данного состава заявлена тепловодность на уровне 73 Вт/(м·К). Для сравнения, небезызвестная термопаста КПТ-8 имеет порядка 0,8 Вт/(м·К), а у популярной Arctic MX-4 – 8,5 Вт/(м·К). То есть жидкий металл – гораздо более эффективный термоинтерфейс. Разработчики заявляют, что при прочих равных условиях Conductonaut позволяет снизить температуру процессора ноутбука на 10–20С, по сравнению с тем, что можно получить, используя традиционные термопасты.

Такое преимущество можно использовать различными способами. Например, снизить уровень шума системы охлаждения, удерживая температуру CPU на приемлемых значениях. Или же дольше поддерживать режим с максимальной тактовой частотой процессора, получая больше производительности. То есть варианты здесь есть, посмотрим как их будет использовать производитель.

ASUS планирует задействовать жидкий металл во всех новых ноутбуках линеек ROG Zephyrus и ROG Strix на базе недавно представленных чипов Intel Comet Lake-H.