Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков





Как и было запланировано, сегодня Intel официально выпустила новую линейку 45-ваттных процессоров Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков, чей формальный анонс состоялся еще на выставке CES 2020 в начале января. Как уже неоднократно отмечалось, новые CPU мало отличаются от актуальных изделий Coffee Lake-H Refresh — архитектура и техпроцесс остались прежними. Comet Lake-H — третье подсемейство (после 10-нм Ice Lake и 14-нм Comet Lake) в семействе Core 10-го поколения.

Итак, повторим еще раз их технические параметры.

Процессор Кол-во ядер/потоков Частота номинальная/Turbo

Boost, ГГц Кэш-память L3, МБ Поддерживаемая

память TDP, Вт Intel Comet Lake-H Core i9-10980HK 8 / 16 2,4-5,3 16 DDR4-2933 45 Core i7-10875H 8 / 16 2,3-5,1 16 DDR4-2933 45 Core i7-10850H 6 / 12 2,7-5,1 12 DDR4-2933 45 Core i7-10750H 6 / 12 2,6-5,0 12 DDR4-2933 45 Core i5-10400H 4 / 8 2,6-4,6 8 DDR4-2933 45 Core i5-10300H 4 / 8 2,5-4,5 8 DDR4-2933 45 Intel Coffee Lake-H Refresh Core i9-9980HK 8 / 16 2,4-5,0 16 DDR4-2666 45 Core i9-9880H 8 / 16 2,3-4,8 16 DDR4-2666 45 Core i7-9850H 6 / 12 2,6-4,6 12 DDR4-2666 45 Core i7-9750H 6 / 12 2,6-4,5 12 DDR4-2666 45 Core i5-9400H 4 / 8 2,5-4,3 8 DDR4-2666 45 Core i5-9300H 4 / 8 2,4-4,1 8 DDR4-2666 45

Как можно видеть, опубликованные накануне спецификации оказались полностью верны. Новые модели Comet Lake-H выделяются повышенными частотами. Также они получили поддержку оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 Гбайт) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.

Всего в линейке Comet Lake-H представлено шесть моделей с числом ядер от 4 до 8 единиц. Флагман серии — восьмиядерный Core i9-10980HK с поддержкой Hyper-Threading, который по числу ядер/потоков идентичен недавно AMD Ryzen 9 4900H (и стоящему на ступень ниже Ryzen 7 4800H). Новый Core i9-10980HK выделяется максимальной частотой 5,3 ГГц, что, конечно, впечталяет на фоне 5,0 ГГц для старого флагмана Core i9-9980HK. Но здесь стоит помнить, что это частота одного ядра, да и к тому же в режиме Thermal Velocity Boost. То есть, достичь 5,3 ГГц чип сможет лишь при достаточно эффективной СО. Иными словами, далеко не факт, что в том или ином ноутбуке Core i9-10980HK вообще сможет достигать этой частоты. В то же время 10980HK является единственной моделью с разблокированным множителем. То есть, в теории его можно еще разогнать.

По данным Intel, Core i9-10980HK на 23–54% быстрее, чем Core i7-7820HK, а Core i7-10750H на 31–44% превосходит по производительности i7-7700HQ.

В ближайшее время на рынок выйдет более 100 новых ноутбуков и еще более 30 премиальных 20-мм ультратонких моделей с новыми процессорами Comet Lake-H. Как минимум один нам уже известен — MSI Stealth GS66.

Источник: Videocardz