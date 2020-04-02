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Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков

Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков

Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков


Как и было запланировано, сегодня Intel официально выпустила новую линейку 45-ваттных процессоров Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков, чей формальный анонс состоялся еще на выставке CES 2020 в начале января. Как уже неоднократно отмечалось, новые CPU мало отличаются от актуальных изделий Coffee Lake-H Refresh — архитектура и техпроцесс остались прежними. Comet Lake-H — третье подсемейство (после 10-нм Ice Lake и 14-нм Comet Lake) в семействе Core 10-го поколения.

Итак, повторим еще раз их технические параметры.

ПроцессорКол-во ядер/потоковЧастота номинальная/Turbo
Boost, ГГц		Кэш-память L3, МБПоддерживаемая
память		TDP, Вт
Intel Comet Lake-H
Core i9-10980HK8 / 162,4-5,316DDR4-293345
Core i7-10875H8 / 162,3-5,116DDR4-293345
Core i7-10850H6 / 122,7-5,112DDR4-293345
Core i7-10750H6 / 122,6-5,012DDR4-293345
Core i5-10400H4 / 82,6-4,68DDR4-293345
Core i5-10300H4 / 82,5-4,58DDR4-293345
Intel Coffee Lake-H Refresh
Core i9-9980HK8 / 162,4-5,016DDR4-266645
Core i9-9880H8 / 162,3-4,816DDR4-266645
Core i7-9850H6 / 122,6-4,612DDR4-266645
Core i7-9750H6 / 122,6-4,512DDR4-266645
Core i5-9400H4 / 82,5-4,38DDR4-266645
Core i5-9300H4 / 82,4-4,18DDR4-266645

Как можно видеть, опубликованные накануне спецификации оказались полностью верны.  Новые модели Comet Lake-H выделяются повышенными частотами. Также они получили поддержку оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 Гбайт) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.

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Всего в линейке Comet Lake-H представлено шесть моделей с числом ядер от 4 до 8 единиц. Флагман серии — восьмиядерный Core i9-10980HK с поддержкой Hyper-Threading, который по числу ядер/потоков идентичен недавно AMD Ryzen 9 4900H (и стоящему на ступень ниже Ryzen 7 4800H). Новый Core i9-10980HK выделяется максимальной частотой 5,3 ГГц, что, конечно, впечталяет на фоне 5,0 ГГц для старого флагмана Core i9-9980HK. Но здесь стоит помнить, что это частота одного ядра, да и к тому же в режиме Thermal Velocity Boost. То есть, достичь 5,3 ГГц чип сможет лишь при достаточно эффективной СО. Иными словами, далеко не факт, что в том или ином ноутбуке Core i9-10980HK вообще сможет достигать этой частоты. В то же время 10980HK является единственной моделью с разблокированным множителем. То есть, в теории его можно еще разогнать.

По данным Intel, Core i9-10980HK на 23–54% быстрее, чем Core i7-7820HK, а Core i7-10750H на 31–44% превосходит по производительности i7-7700HQ.

В ближайшее время на рынок выйдет более 100 новых ноутбуков и еще более 30 премиальных 20-мм ультратонких моделей с новыми процессорами Comet Lake-H. Как минимум один нам уже известен — MSI Stealth GS66.

Источник: Videocardz

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