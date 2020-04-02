Представлены новые мобильные CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков
Как и было запланировано, сегодня Intel официально выпустила новую линейку 45-ваттных процессоров Core 10-го поколения (Comet Lake-H) для игровых ноутбуков, чей формальный анонс состоялся еще на выставке CES 2020 в начале января. Как уже неоднократно отмечалось, новые CPU мало отличаются от актуальных изделий Coffee Lake-H Refresh — архитектура и техпроцесс остались прежними. Comet Lake-H — третье подсемейство (после 10-нм Ice Lake и 14-нм Comet Lake) в семействе Core 10-го поколения.
Итак, повторим еще раз их технические параметры.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частота номинальная/Turbo
Boost, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|Поддерживаемая
память
|TDP, Вт
|Intel Comet Lake-H
|Core i9-10980HK
|8 / 16
|2,4-5,3
|16
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10875H
|8 / 16
|2,3-5,1
|16
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10850H
|6 / 12
|2,7-5,1
|12
|DDR4-2933
|45
|Core i7-10750H
|6 / 12
|2,6-5,0
|12
|DDR4-2933
|45
|Core i5-10400H
|4 / 8
|2,6-4,6
|8
|DDR4-2933
|45
|Core i5-10300H
|4 / 8
|2,5-4,5
|8
|DDR4-2933
|45
|Intel Coffee Lake-H Refresh
|Core i9-9980HK
|8 / 16
|2,4-5,0
|16
|DDR4-2666
|45
|Core i9-9880H
|8 / 16
|2,3-4,8
|16
|DDR4-2666
|45
|Core i7-9850H
|6 / 12
|2,6-4,6
|12
|DDR4-2666
|45
|Core i7-9750H
|6 / 12
|2,6-4,5
|12
|DDR4-2666
|45
|Core i5-9400H
|4 / 8
|2,5-4,3
|8
|DDR4-2666
|45
|Core i5-9300H
|4 / 8
|2,4-4,1
|8
|DDR4-2666
|45
Как можно видеть, опубликованные накануне спецификации оказались полностью верны. Новые модели Comet Lake-H выделяются повышенными частотами. Также они получили поддержку оперативной памяти DDR4-2933 (максимальный объем 128 Гбайт) и частично интегрированный беспроводной модуль Intel Wi-Fi 6 AX201.
Всего в линейке Comet Lake-H представлено шесть моделей с числом ядер от 4 до 8 единиц. Флагман серии — восьмиядерный Core i9-10980HK с поддержкой Hyper-Threading, который по числу ядер/потоков идентичен недавно AMD Ryzen 9 4900H (и стоящему на ступень ниже Ryzen 7 4800H). Новый Core i9-10980HK выделяется максимальной частотой 5,3 ГГц, что, конечно, впечталяет на фоне 5,0 ГГц для старого флагмана Core i9-9980HK. Но здесь стоит помнить, что это частота одного ядра, да и к тому же в режиме Thermal Velocity Boost. То есть, достичь 5,3 ГГц чип сможет лишь при достаточно эффективной СО. Иными словами, далеко не факт, что в том или ином ноутбуке Core i9-10980HK вообще сможет достигать этой частоты. В то же время 10980HK является единственной моделью с разблокированным множителем. То есть, в теории его можно еще разогнать.
По данным Intel, Core i9-10980HK на 23–54% быстрее, чем Core i7-7820HK, а Core i7-10750H на 31–44% превосходит по производительности i7-7700HQ.
В ближайшее время на рынок выйдет более 100 новых ноутбуков и еще более 30 премиальных 20-мм ультратонких моделей с новыми процессорами Comet Lake-H. Как минимум один нам уже известен — MSI Stealth GS66.
Источник: Videocardz