ASUS обновила линейку ноутбуков ZenBook процессорами Intel Core 11-го поколения





Компания ASUS в рамках виртуальной презентации Built for Brilliance представила линейку новых и модернизированных ноутбуков серии ZenBook с процессорами Intel Core 11-го поколения. В том числе, анонсирована модель на базе платформы Intel Evo.

Ультракомпактный ASUS ZenBook Flip S (UX371) – это первый ноутбук ASUS с сертификацией Intel Evo. Он имеет толщину 13,9 мм и массу 1,2 кг. Устройство оснащено сенсорной OLED-панелью с разрешением 4K/UHD, которая обладает цветовым охватом 100% DCI-P3. Панель сертифицирована VESA DisplayHDR 500 True Black и TÜV Rheinland. Обеспечивается совместимость с активными стилусами, в частности ASUS Pen, способным распознавать 4096 уровней давления. Новинка оборудована шарниром 360° ErgoLift, который позволяет использовать устройство в нескольких режимах: ноутбук, планшет, стенд, режим просмотра («палатка»). В тачпаде реализована цифровая панель ASUS NumberPad 2.0. ASUS ZenBook Flip S (UX371) оснащается процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 1 ТБ. В системе доступны два порта Thunderbolt 4 в виде разъемов USB-C, порт USB 3.2 Gen 1 Type-A и выход HDMI. ZenBook Flip S может работать без подзарядки до 15 часов.

Компактный ноутбук-трансформер ASUS ZenBook Flip 13 (UX363) имеет толщину 13,9 мм и массу 1,3 кг. Он тоже оборудован шарниром 360° ErgoLift. При открытии крышки дисплея этот шарнир также автоматически приподнимает клавиатуру, задавая наиболее комфортный для набора текста угол наклона. Аккумулятор ноутбука емкостью 67 Втч обеспечивает до 14 часов автономной работы. ZenBook Flip 13 поддерживает быструю зарядку с помощью прилагаемого зарядного устройства мощностью 65 Вт. Новинка в максимальной конфигурации оснащена процессором Intel Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, а также сенсорным OLED-экраном с разрешением Full HD, совместимым с новым стилусом ASUS Pen. В качестве хранилища устройство использует твердотельный накопитель PCIe 3.0 ёмкостью до 1 ТБ.

ASUS ZenBook S (UX393) – это ультрапортативный 13,9-дюймовый ноутбук премиум-класса с NanoEdge-дисплеем, который обладает разрешением 3,3K (3300×2200 точек) и сертифицирован PANTONE Validated. Устройство имеет размеры 15,7 мм и массу 1,35 кг. Аккумулятор ёмкостью 67 Втч с поддержкой быстрой зарядки обеспечивает до 12 часов автономной работы. Шарнир ErgoLift автоматически приподнимает клавиатуру при открытии крышки, улучшая эффективность охлаждения. Конфигурация может включать процессор Intel Core вплоть до модели Core i7 11-го поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 1 ТБ. Ноутбук оснащён полноразмерными портами HDMI и USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также двумя портами Thunderbolt 4 (USB-C), устройством чтения карт памяти MicroSD, ИК-камерой с поддержкой Windows Hello.

ASUS ZenBook 14 Ultralight (версии UX435EAL/UX435EGL) является лёгким устройством массой менее 1 кг (980 г). Ноутбук оснащён процессором Intel Core вплоть до модели Core i7 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe (UX435EAL) или с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EGL). В новинке установлен 14-дюймовыйдисплей с охватом 100% цветового пространства sRGB и тонкой рамкой с четырёх сторон (NanoEdge), который занимает 92% площади крышки. ZenBook 14 Ultralight предлагает опциональную панель ASUS NumberPad для быстрого ввода чисел, шарнир ErgoLift, два порта Thunderbolt 4 (USB-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, стандартный разъём HDMI 2.0 и кард-ридер microSD. Он также оборудован модулем Intel стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax) с поддержкой технологии ASUS Wi-Fi Master.

ASUS ZenBook 14 (UX435EA/UX435EG) – это новый ультрапортативный ноутбук. Он выполнен на базе процессора Intel Core 11-го поколения со встроенной графикой Intel Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG). В дополнение к стандартному дисплею предлагается вспомогательная панель ASUS ScreenPad. Основной дисплей с тонкими рамками занимает 92% площади крышки. Масса новинки составляет 1,19 кг. Аппарат несёт на борту два порта Thunderbolt 4 (USB-C), порты USB 3.2 Gen 1 Type-A и HDMI 2.0, кард-ридер microSD и аудиоразъём.

ASUS ZenBook Pro 15 (UX535) позиционируется в качестве самого компактного в мире 15,6-дюймового ноутбука с сенсорным 4K OLED-дисплеем. Эта модель предназначена для создателей контента, дисплей отображает 100% цветовой гаммы DCI-P3. Система включает процессор Intel Core i7 или i5 10-го поколения H-серии, твердотельный накопитель ёмкостью до 1 ТБ и дискретную видеокарту до NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti). Новинка может похвастать новейшей версией вспомогательного сенсорного дисплея ScreenPad 2.0 с диагональю 5,65 дюйма на месте тачпада. ZenBook Pro 15 оснащён аккумулятором большой емкости 96 Втч и шарниром ErgoLift. Пользователям доступны интерфейсы Thunderbolt 3 USB-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.0, аудиоразъём и устройство для чтения SD-карт.