Intel представила процессоры Tiger Lake (11th Gen Core) с новой графикой Iris Xe (Xe-LP), переименовала Project Athena в Intel Evo и обновила логотип





Компания Intel официально представила процессоры Tiger Lake 11-го поколения с новой интегрированной графикой Iris Xe (Xe-LP), поддержкой Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6, а также улучшенной производительностью и энергоэффективностью. Предварительный анонс новинок состоялся еще в середине августа в рамках презентации для инвесторов Intel Architecture Day 2020.

Компания представила сразу девять новых процессоров для ноутбуков U-series (UP3) и Y-series (UP4). Новинки выполнены по 10 нм техпроцессу, как и предшественники 10th Gen Ice Lake, однако построены на новых ядрах Willow Core и используют улучшенный техпроцесс SuperFin. Процессоры поддерживают 8K HDR мониторы или до четырех 4K HDR мониторов одновременно. Еще одним нововведением является интегрированный ИИ-модуль.

Характеристики новых чипов можно изучить в таблице:

Как видим, младшие модели Intel Core i3 оснащаются более слабой графикой Intel UHD Graphics, тогда как версии Intel Core i5/i7 получили новую Iris Xe. Разработчики отметили, что новые процессоры получили прирост производительности на уровне 20% по сравнению с конкурентами. Они позволяют в 2,7 раза быстрее обрабатывать фотографии и в 2 раза быстрее монтировать видео по сравнению с конкурирующими решениями.

При этом самый большой упор был сделан на графике Iris Xe — по словам создателей Tiger Lake 11-го поколения с этим графическим ядром показывает такую же (или даже лучшую) производительность, как аналогичный процессор Intel Core 10-го поколения в связке с графикой NVIDIA MX350. Прирост быстродействия в реальных играх Borderlands 3, Far Cry New Dawn, Hitman 2 доходит до двухкратного по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Благодаря вплоть до 96 исполнительных блоков и до 16 МБ L3 кэша Iris Xe превосходит до 90% дискретных видеокарт в сегменте сверхтонких ноутбуков.

Компания Intel также представила обновленный проект сертификации устройств Project Athena, который теперь называется Intel Evo. Чтобы соответствовать его условиям, ноутбук должен поддерживать Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, а также работать не менее 9 часов от батареи в реальных условиях эксплуатации, заряжаться на четыре часа работы менее чем за 30 минут и выходить из режима сна менее чем за секунду.

До конца года пользователям будет доступно более 20 моделей ноутбуков с отметкой Intel Evo, а всего на базе Tiger Lake 11-го поколения ожидается более 150 моделей от Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, MSI, Razer, Samsung и других производителей.

Не можем не отметить и новый логотип компании Intel, который был представлен одновременно с новыми процессорами Tiger Lake.

Источники: The Verge, Intel