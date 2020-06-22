ASUS представляет тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) с процессорами Intel 10-го поколения





Компания ASUS сообщила о выпуске двух новых ультрапортативных ноутбуков ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425). Эти устройства оснащены дисплеями с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов, соответственно. Благодаря тонким рамкам NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%. В обоих случаях используются IPS панели с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В качестве опции может предлагаться экономичная панель с уровнем энергопотребления 1 Вт, что позволит увеличить автономность. При этом максимальная яркость изображения может достигать 450 кд/м2.

Как отмечает производитель, новые модели стали легче и тоньше по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Масса ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг, а минимальная толщина корпуса для обеих моделей составляет 13,9 мм.

Ноутбуки ASUS ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) выполнены на базе процессоров Intel Core 10-го поколения. Конфигурации могут включать до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 2 ТБ. Среди прочих компонентов упоминаются модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, HD камера с инфракрасным сенсором и поддержкой Windows Hello, аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon. Цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 встроен в тачпад и обладает встроенной подсветкой. Шарнир ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.

Модель ASUS ZenBook 13 (UX325) ASUS ZenBook 14 (UX425) Процессор Intel® Core i7-1065G7

Intel® Core i5-1035G1

Intel® Core i3-1005G1 Экран 13,3ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт 14ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт Операционная система Windows 10 Графика Intel Iris Plus Оперативна память До 32 ГБ, LPDDR4X 3200 МГц SSD-накопитель До 2 ТБ, PCIe 3.0 x4, NVMe Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0 Порты 2 x Thunderbolt 3 (USB-C), ASUS USB-C Easy Charge

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1 x стандартный HDMI 2.0

1 x MicroSD Тачпад ASUS NumberPad 2.0 Камера HD, инфракрасный датчик (поддержка Windows Hello) Звук Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon Батарея 67 Вт*ч, литий-полимерная, до 22 часов автономной работы Размеры 304 x 203 x 13,9 мм 319 x 208 x 13,9 мм Масса 1,07 кг 1,13 кг

Несмотря на ультрапортативный форм-фактор, новинки получили все необходимые интерфейсы. Пользователям доступны порты HDMI и USB Type-A, а также два порта USB-C (с поддержкой Thunderbolt 3) и слот для карты памяти microSD. Оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Встроенный аккумулятор ёмкостью 67 Втч обеспечивает до 22 часов автономной работы. Представленные устройства поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Она позволяет зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery.

Ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) поступят в продажу в июле 2020 года. Они будут доступны в двух цветовых решениях: сером (Pine Grey) и светло-сиреневом (Lilac Mist).