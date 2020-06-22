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ASUS представляет тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) с процессорами Intel 10-го поколения

ASUS представляет тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) с процессорами Intel 10-го поколения

ASUS представляет тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) с процессорами Intel 10-го поколения


Компания ASUS сообщила о выпуске двух новых ультрапортативных ноутбуков ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425). Эти устройства оснащены дисплеями с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов, соответственно. Благодаря тонким рамкам NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%. В обоих случаях используются IPS панели с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В качестве опции может предлагаться экономичная панель с уровнем энергопотребления 1 Вт, что позволит увеличить автономность. При этом максимальная яркость изображения может достигать 450 кд/м2.

ASUS представляет тонике и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425)

Как отмечает производитель, новые модели стали легче и тоньше по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Масса ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг, а минимальная толщина корпуса для обеих моделей составляет 13,9 мм.

ASUS представляет тонике и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425)

Ноутбуки ASUS ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) выполнены на базе процессоров Intel Core 10-го поколения. Конфигурации могут включать до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 2 ТБ. Среди прочих компонентов упоминаются модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, HD камера с инфракрасным сенсором и поддержкой Windows Hello, аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon. Цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 встроен в тачпад и обладает встроенной подсветкой. Шарнир ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.

МодельASUS ZenBook 13 (UX325)ASUS ZenBook 14 (UX425)
ПроцессорIntel® Core i7-1065G7
Intel® Core i5-1035G1
Intel® Core i3-1005G1
Экран13,3ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт14ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт
Операционная системаWindows 10
ГрафикаIntel Iris Plus
Оперативна памятьДо 32 ГБ, LPDDR4X 3200 МГц
SSD-накопительДо 2 ТБ, PCIe 3.0 x4, NVMe
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
Порты2 x Thunderbolt 3 (USB-C), ASUS USB-C Easy Charge
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x стандартный HDMI 2.0
1 x MicroSD
ТачпадASUS NumberPad 2.0
КамераHD, инфракрасный датчик (поддержка Windows Hello)
ЗвукАудиосистема, сертифицированная Harman Kardon
Батарея67 Вт*ч, литий-полимерная, до 22 часов автономной работы
Размеры304 x 203 x 13,9 мм319 x 208 x 13,9 мм
Масса1,07 кг1,13 кг

Несмотря на ультрапортативный форм-фактор, новинки получили все необходимые интерфейсы. Пользователям доступны порты HDMI и USB Type-A, а также два порта USB-C (с поддержкой Thunderbolt 3) и слот для карты памяти microSD. Оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Встроенный аккумулятор ёмкостью 67 Втч обеспечивает до 22 часов автономной работы. Представленные устройства поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Она позволяет зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery.

ASUS представляет тонике и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425)

Ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) поступят в продажу в июле 2020 года. Они будут доступны в двух цветовых решениях: сером (Pine Grey) и светло-сиреневом (Lilac Mist).

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