ASUS представляет тонкие и лёгкие ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) с процессорами Intel 10-го поколения
Компания ASUS сообщила о выпуске двух новых ультрапортативных ноутбуков ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425). Эти устройства оснащены дисплеями с диагональю экрана 13,3 дюйма и 14 дюймов, соответственно. Благодаря тонким рамкам NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%. В обоих случаях используются IPS панели с Full HD разрешением 1920х1080 точек. В качестве опции может предлагаться экономичная панель с уровнем энергопотребления 1 Вт, что позволит увеличить автономность. При этом максимальная яркость изображения может достигать 450 кд/м2.
Как отмечает производитель, новые модели стали легче и тоньше по сравнению с устройствами предыдущего поколения. Масса ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг, а минимальная толщина корпуса для обеих моделей составляет 13,9 мм.
Ноутбуки ASUS ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) выполнены на базе процессоров Intel Core 10-го поколения. Конфигурации могут включать до 32 ГБ оперативной памяти и твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 3.0 x4 ёмкостью до 2 ТБ. Среди прочих компонентов упоминаются модули беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax) и Bluetooth 5.0, HD камера с инфракрасным сенсором и поддержкой Windows Hello, аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon. Цифровой блок ASUS NumberPad 2.0 встроен в тачпад и обладает встроенной подсветкой. Шарнир ErgoLift при открывании крышки приподнимает клавиатуру под оптимальным для набора текста углом. Такая конструкция также создает дополнительное пространство под нижней панелью ноутбука, способствующее его охлаждению.
|Модель
|ASUS ZenBook 13 (UX325)
|ASUS ZenBook 14 (UX425)
|Процессор
|Intel® Core i7-1065G7
Intel® Core i5-1035G1
Intel® Core i3-1005G1
|Экран
|13,3ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт
|14ʺ Full HD (1920 × 1080), матовый, класс IPS (широкие углы обзора), опция: панель с энергопотреблением 1 Вт
|Операционная система
|Windows 10
|Графика
|Intel Iris Plus
|Оперативна память
|До 32 ГБ, LPDDR4X 3200 МГц
|SSD-накопитель
|До 2 ТБ, PCIe 3.0 x4, NVMe
|Беспроводные интерфейсы
|Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
|Порты
|2 x Thunderbolt 3 (USB-C), ASUS USB-C Easy Charge
1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x стандартный HDMI 2.0
1 x MicroSD
|Тачпад
|ASUS NumberPad 2.0
|Камера
|HD, инфракрасный датчик (поддержка Windows Hello)
|Звук
|Аудиосистема, сертифицированная Harman Kardon
|Батарея
|67 Вт*ч, литий-полимерная, до 22 часов автономной работы
|Размеры
|304 x 203 x 13,9 мм
|319 x 208 x 13,9 мм
|Масса
|1,07 кг
|1,13 кг
Несмотря на ультрапортативный форм-фактор, новинки получили все необходимые интерфейсы. Пользователям доступны порты HDMI и USB Type-A, а также два порта USB-C (с поддержкой Thunderbolt 3) и слот для карты памяти microSD. Оба порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 совместимы с технологией быстрой зарядки, позволяют подключить к ноутбуку до двух внешних мониторов с разрешением 4K UHD и передавать данные со скоростью до 40 Гбит/с. Встроенный аккумулятор ёмкостью 67 Втч обеспечивает до 22 часов автономной работы. Представленные устройства поддерживают новую функцию ASUS USB-C Easy Charge, позволяющую проводить зарядку от обычных зарядных устройств с разъемом USB-C. Она позволяет зарядить ноутбук с помощью любого зарядного устройства с разъемом USB-C и сертификацией Power Delivery.
Ноутбуки ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) поступят в продажу в июле 2020 года. Они будут доступны в двух цветовых решениях: сером (Pine Grey) и светло-сиреневом (Lilac Mist).