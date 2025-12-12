Новости Устройства 12.12.2025 comment views icon

ASUS представила первый в мире 5K-игровой монитор с частотой 180 Гц

Вадим Карпусь

ASUS представила перший у світі 5K-ігровий монітор із частотою 180 Гц

ASUS расширила линейку мониторов и вывела на рынок новый флагманский игровой монитор ROG Strix XG27JCG. Это первая в мире модель с разрешением 5K и частотой 180 Гц. Может показаться, что переход с 4K на 5K не такой уж и большой, но на практике 5K добавляет примерно 77% больше пикселей. Это существенно повышает плотность изображения, детализацию и четкость не только в играх, но и при работе с графикой.

Характеристики ASUS ROG Strix XG27JCG

Новинка получила 27-дюймовую панель Fast IPS с разрешением 5K (5120х2880) и плотностью 218 ppi. На таком экране мелкие элементы выглядят более четкими, а высокая частота обновления 180 Гц делает динамические сцены максимально плавными. ASUS использовала усовершенствованную IPS-матрицу с очень низкой скоростью отклика — 0,3 мс от серого до серого. Для сравнения: даже большинство быстрых IPS-мониторов держатся на уровне 1 мс.

Одна из главных особенностей модели — двойной режим работы. Пользователь может выбрать один из них:

  • 5K @ 180 Гц — максимальная детализация;
  • QHD @ 330 Гц — ультраплавный геймплей с фокусом на быстрые игры.

Поддержка 180 к/с в 5K — серьезный вызов даже для современных видеокарт. ASUS прямо отмечает, что эту частоту тянут лишь новые серии GPU: NVIDIA GeForce RTX 50 и AMD Radeon RX 7600 или более новые. RTX 40 здесь не рекомендуется.

Монитор обеспечивает контрастность 1500:1, покрытие 97% цветового пространства DCI-P3 и точность передачи цветов Delta E <2. Есть поддержка HDR с пиковой яркостью до 600 нит в HDR-режиме. Для устранения разрывов изображения предусмотрена совместимость с AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Устройство оснащено интерфейсами: 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 1.4 и USB-C (Alt DP). Выглядит современно, но отсутствие DP 2.1 немного разочаровывает — особенно во флагманской модели.

Игровой монитор ASUS ROG Strix XG27JCG стоит около $850, по данным розничных магазинов Гонконга.

Источник: wccftech

