Новости Устройства 06.09.2023 в 19:30

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

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Вадим Карпусь

Автор новостей

AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT. Эти устройства уже попали в руки обозревателей, которые опубликовали свои обзоры сразу же, как только AMD сняла информационное эмбарго. Мы подробно остановимся на обзоре ресурса The Verge, а для интересующихся опубликуем отдельный список доступных на текущий момент обзоров.

Характеристики Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT

Обе новинки основаны на графическом процессоре Navi 32 на баре архитектуры RDNA 3, который изготавливается по нормам 5-нм техпроцесса. Radeon RX 7800 XT содержит GPU в полной конфигурации с 60 блоками Compute Units, а в случае Radeon RX 7700 XT применяется урезанный вариант с 54 блоками Compute Units. Отличия также заметны в объёме и шине доступа памяти. Подробные характеристики моделей и их отличия от предшественников представлены в следующей таблице.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

Результаты тестов

Обозреватели The Verge проверяли производительность Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в ряде современных ААА-игр на высоких или ультра-настройках качества графики. В большинстве случаев устройства смогли обеспечивать комфортную частоту более 60 к/с при разрешении 1440p, если не использовалась трассировка лучей.

RX 7700 XT уверенно превосходит Nvidia RTX 4060 Ti (8 ГБ). Разрыв в производительности может достигать около 20% в таких играх, как Shadow of the Tomb Raider, Assassin’s Creed Valhalla или Returnal. Однако AMD все еще на шаг позади, когда речь идет о трассировке лучей. RX 7800 XT также хорошо справляется с более дорогой RTX 4070 в некоторых тестах. Но преимущество испаряется при активации трассировки лучей.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

AMD не позиционирует RX 7700 XT или RX 7800 XT как решения для игр с разрешением 4K, хотя они могут неплохо с ним справляться. RX 7700 XT превосходит Nvidia RTX 4060 Ti почти во всех тестах с разрешением 4K. Исключением является Watch Dogs: Legion с включенной трассировкой лучей. RTX 4060 Ti обеспечивает частоту всего 15 к/с даже с помощью DLSS, но RX 7700 XT едва достигает 5 к/с. RX 7800 XT лучше справляется с разрешением 4K. Она превосходит RTX 4070 в большинстве тестов, за исключением случаев, когда используется трассировка лучей. Хотя RTX 4070 имеет преимущество с DLSS 3 при разрешении 4K. RX 7800 XT удается достичь частоты 60 к/с или выше в большинстве игр, если трассировка лучей не включена.

AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT в тестах: высокая производительность 1440p, но слабые результаты при трассировке лучей

Выводы

Новые видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT обеспечивают хорошую производительность при разрешении 1440p и высоких настройках качества графики. При этом их цены вполне приемлемы и даже ниже конкурирующих продуктов Nvidia, которых они опережают в большинстве тестов. К преимуществам также можно отнести хороший объем памяти и отсутствие громоздких адаптеров питания. Однако эти модели не лучшим образом проявляют себя при разрешении 4K и уступают конкурирующим устройствам в трассировке лучей.

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