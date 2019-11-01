Атака клонов: Huawei готовит планшет, напоминающий Apple iPad Pro, а Xiaomi подготовила копию Apple Watch

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Многие китайские компании копируют успешные продукты конкурентов. И как сообщают осведомлённые источники, в скором времени мы можем увидеть два новых клона устройств Apple.

По слухам, Huawei работает над новым планшетом, который выглядит очень похожим на iPad Pro. Об этом свидетельствует утечка рендеров. Самым большим отличием, судя по всему, являются камеры. Планшет Huawei получил двойную камеру на задней панели, а фронтальная камера расположена в левом верхнем углу экрана (при ландшафтной ориентации дисплея). Причём, копирование может не ограничиться только внешним видом. Предполагается, что устройство от Huawei также получит слово Pro в своём названии – Huawei MatePad Pro. Об этом говорится в сообщении инсайдера Эвана Блесса.

Судя по всему, планшет дополнен клавиатурой-чехлом с магнитным креплением, как Apple Smart Keyboard Folio. Однако не уточняется, будет ли чехол включён в комплект поставки. Также можно видеть новый стилус, который крепится к верхней части планшета, возможно, с помощью магнитов, как Apple Pencil на iPad Pro.

Дополнительно сообщается, что на корпусе планшета не будет сканера отпечатка пальцев. Вероятно, он расположен под дисплеем или же в устройстве применяется другая технология биометрической идентификации, например, распознавание лица. Источники также уверяют, что «мы можем ожидать» «флагманские характеристики», включая процессор Kirin 990 (новейший и самый производительный процессор Huawei с интегрированным модемом модем 5G), до 8 ГБ ОЗУ, накопитель ёмкостью до 256 ГБ и «большую батарею».

Компания Xiaomi также решила выпустить устройство, напоминающее продукт Apple. Судя по опубликованным тизерам, грядущие умные часы Xiaomi очень похожи на Apple Watch. Как ожидается, презентация данной новинки состоится 5 ноября.

Внешний вид умных часов Xiaomi напоминает дизайн Apple Watch, включая прямоугольный дисплей с покатыми краями, вращающуюся кнопку с ребристой поверхностью для прокрутки и расположенную ниже дополнительную кнопку. Хотя циферблат часов Xiaomi немного толще и менее округлый, чем у нынешних Apple Watch Series 5. Название устройства китайской компании пока не уточняется. Однако в коде недавнего обновления Wear OS было найдено упоминание Mi Watch.

Что касается технических характеристик умных часов Xiaomi, то устройство несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon Wear 3100 и модули Bluetooth, Wi-Fi, GPS и NFC. Также упоминается поддержка eSIM для совершения звонков.

Источник: The Verge 1, 2