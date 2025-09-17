Новости Игры 17.09.2025 comment views icon

Мориа выпускает красный вирус: вышло второе DLC для Atomfall с новыми финалами

Маргарита Юзяк

Моріа випускає червоний вірус: вийшло друге сюжетне DLC для Atomfall

Rebellion выпустила второе сюжетное DLC к Atomfall под названием The Red Strain, которое перенесет игроков в новый регион с секретной базой.

По сюжету, главный герой попадает в регион Скала Скафелл, где находит секретную исследовательскую станцию Мориа. Когда-то там проводили сверхсекретные эксперименты, один из которых касался «красного штамма». Однако вирус вырвался на волю и уничтожил исследователей, когда произошла катастрофа ВиндскейлаЭто ядерная авария 1957 года в Великобритании, когда пожар на реакторе вызвал масштабный радиоактивный выброс., что и положило начало основной игре. Теперь эта зона покинута до момента, пока игроки не решат остановить распространение вируса.

Чтобы получить доступ к DLC, нужно воспользоваться лифтом B.A.R.D. в шахтах Слаттен. Внутри ждет новое оружие, снаряжение, враги и навыки. Например, во время прохождения вы встретите пулемет, огнемет и даже пусковую установку, если снять ее с поверженных врагов. И на этом моменте мы подкрадываемся к главной фишке DLC.

The Red Strain позволила вербовать роботов в союзники. Благодаря навыку «Кукловод» и устройству для перенаправления сигнала Mk II врагов можно перепрограммировать и оставлять на своей стороне подольше. А вот навык «Робототехника-спасатель» позволяет подбирать оружие с уничтоженных машин и добывать из них электронику.



Кроме того, в DLC для Atomfall добавили и новые предметы: антивирусные инъекции, красные туманные бомбы, электрогранаты и новые типы стимуляторов. Они станут особенно полезными, поскольку среди врагов теперь не только зараженные люди и животные. Главного героя будут атаковать «мозговые боты» — машины, которыми управляют изолированные человеческие мозги. Есть также рои дронов, инфицированные дикие существа и еще более мощные зараженные.

По словам Rebellion, дополнение может кардинально изменить основную кампанию, поскольку открывает новые сюжетные ветки и альтернативные финалы. Вместе с первым DLC Wicked Isle о зараженных друидах игра получила уже два полноценных дополнения, которые существенно расширили мир и добавили десятки часов контента. Сейчас студия раскрыла новые уголки вселенной Atomfall.

Дополнение Atomfall: The Red Strain уже доступно на Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК (Steam) за ₴415.

Источник: Rebellion



