Трейлер DLC Wicked Isle к Atomfall — новые финалы, зараженные друиды и локации на острове (+дата релиза)

Так называемый британский S.T.A.L.K.E.R. — Atomfall — получит сюжетное дополнение Wicked Isle. К DLC вышел трейлер и дата релиза.

Это первое сюжетное DLC для Atomfall от Rebellion и оно добавляет немало нового — игроки получат отдельную локацию на острове под названием Средний Запад. Там пользователей ждут новые персонажи, враги, свежие зацепки, оружие, дополнительные навыки и уникальные предметы. А еще среди новинок объявлено несколько новых концовок для основной истории игры.

Добраться до нового региона можно будет на пароме из деревни Виндхэм. Если поговорить со смотрителем лодки на пристани, игрок получит первую зацепку и сможет отправиться к острову. Там все серьезнее — рядом расположен атомный завод Виндскейл, поэтому уровень заражения как среди людей, так и в окружающей среде — выше, чем на материке.

По словам главного дизайнера Rebellion Бена Фишера, на острове появятся новые вражеские фракции, включая пиратских бандитов и зараженных друидов. Чтобы не погибнуть за первым рогом, игрокам предложат и новое оружие. А именно разрушительный дробовик Blunderbuss, новый лук, кортик, кинжалы и даже посох пчеловода.

Также обещают новые навыки и улучшенный металлоискатель — с его помощью можно будет найти еще больше тайников с ценным лутом. Отдельно разработчики отмечают: найденные в Wicked Isle зацепки откроют новые сюжетные ветки. И некоторые из которых — потенциальные финалы основной кампании Atomfall.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Rebellion Developments выпустит сюжетное дополнение уже 3 июня. Оно будет доступно за $19.99 отдельно, или же войдет в состав Deluxe Edition и Deluxe Upgrade Pack. Подписчики Game Pass получат 10% скидки. Напомним, сама Atomfall доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store). Игру также можно найти в Game Pass.

Источник: Gematsu