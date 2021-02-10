Audi представила премиальный электроседан e-tron GT на платформе Porsche Taycan — цены начинаются от 99 800 евро





Audi расширила модельный ряд электромобилей новой моделью — премиальным седаном e-tron GT (не путать с купе-кроссовером e-tron). Новинка построена на той же платформе (PPE, Premium Platform Electric), что и Porsche Taycan, который в первый же год стал одним из самых продаваемых моделей Porsche с тиражом 20 000 единиц. А конкурировать ей предстоит с той же Tesla Model S, которая недавно получила серьезный апгрейд, Lucid Air и прочими.

Концепт Audi e-tron GT был представлен еще в 2018 году, после чего автомобиль показывался еще парочку раз, включая промо в Avengers: Endgame. И вот сейчас спустя три года e-tron GT стал серийным авто из модельного ряда 2022 года.

Есть две основные версии Audi e-tron GT — «‎народная» e-tron GT (полное название — Audi e-tron GT quattro Premium Plus) от 99 800 евро и топовая Audi RS e-tron GT за 138 200 евро. В США цены немного ниже (если учитывать курсовую разницу) — 99 900 и 139 900 долларов соответственно. Также есть промежуточный по цене вариант e-tron GT quattro Prestige за 107 100 долларов. В США поставки Audi e-tron GTВ в официальные дилерские сети начнутся этим летом, а европейские продажи стартуют весной.

За эти деньги покупатели получат максимальную производительность, которую Audi удалось выжать из электромобиля на сегодняшний день: базовый e-tron GT выдает мощность 350 кВт (470 л.с.), а заряженная версия RS e-tron GT — 440 кВт (590 л.с.). В режиме Overboost с функцией Launch Control мощность повышается до 522 кВт (637 л.с.). Базовый e-tron GT в Overboost’е с Launch Control способен разгонятся до 100 км/ч за 4,1 секунды, а версия RS — за 3,3 секунды. Весьма неплохой результат как для автомобиля, который весит около 2,3 тонны. Для сравнения, 1100-сильная Tesla Model S Plaid за 139 990 долларов (в базовой комплектации), претендующая на звание самого быстрого серийного седана, сможет набирать 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Обе версии обеспечивают такую отличную динамику благодаря двухмоторной полноприводной установке, питающейся от блока аккумуляторной батареи емкостью 93 кВт·ч (полезная емкость — 85 кВт·ч, во всех электромобилях часть доступной емкости резервируется и блокируется с целью увеличения долговечности аккумулятора). В числе прочего, новая Audi e-tron GT унаследовала у Porsche Taycan 800-вольтовую архитектуру и тоже поддерживает зарядные устройства на 350 кВт. В то же время пиковая зарядная мощность, как и у Taycan, ограничена на 270 кВт, что гарантирует сохранение срока службы батареи.

Audi утверждает, что всего за пять минут на зарядке в высокоскоростной зарядной сети вроде Volkswagen Electrify America обеспечат необходимый заряд, чтобы проехать 100 километров.

Запаса хода — «более 488 км» для базового e-tron GT по измерительному циклу WLTP. В американском пресс-релизе Audi указывает значения 383 км и 373 км для e-tron GT и RS e-tron GT соответственно, но это не официальные оценки EPA.

В салоне электромобиля — царство экранов, сенсорных и физических клавиш, сочетающиеся с классическими элементами традиционного немецкого дизайна. Есть большой дисплей диагональю 12,3 дюйма в приборном щитке и дополнительный экран поменьше (10,1 дюйма) на центральной консоли. Оба управляются новейшей информационно-развлекательной системой Audi. Это означает, что есть чип LTE Advanced для создания точки доступа Wi-Fi на борту, навигация на основе карт Here, сопутствующее мобильное приложение для управления дверными замками и другими функциями, а также поддержка CarPlay и Android Auto.

Из остального можно отметить адаптивные матричные светодиодные фары LED Audi Matrix, дополнительный дисплей, проецирующий информацию на лобовое стекло, аудиосистему Bang & Olufsen — все это не входит в базовую комплектацию, но доступно за отдельную плату.

Более дорогая модель RS включает в себя некоторые из этих функций, но ее цена также может возрасти в зависимости от того, какие колеса установлены, или если покупатель выберет усиленную углеродным волокном крышу вместо стандартного стеклянного варианта. В качестве опции предлагаются также шумоизолирующие стекла на боковых и задних окнах, а также массажные сиденья. В общем, любой каприз. Ниже еще парочка официальных рендеров, позволяющих в деталях рассмотреть дизайн e-tron GT внутри и снаружи.