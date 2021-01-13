Porsche продала более 20 000 электромобилей Taycan за первый год, а Audi в 2020 году реализовала почти 50 000 электрокроссоверов e-tron

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Porsche сообщил, что продала более 20 000 электромобилей Taycan за первый полный год выпуска модели. Таким образом, полностью электрический Taycan стал одним из самых продаваемых моделей Porsche.

12 января Porsche отчитался за 2020 год — немецкий производитель признал, что по сравнению с рекордными результатами в 2019 году поставки сократились на 3%, до 272 162 автомобилей.

В то же время производитель остался доволен результатами, учитывая то, насколько сильно пандемия ударила по автомобильной промышленности. Примечательно, что Taycan сделал существенный вклад в этот результат.

В 2020 году поставки Porsche Taycan составили 20 015 штук, несмотря на шестинедельную паузу в производстве, а также ограниченную доступность — на многих рынках автомобиль выйдет только этой весной. Этот результат примерно соответствует изначально запланированному объему выпуска, но ранее производитель говорил о возможном наращивании производства при условии повышения спроса.

Одновременно отчет о поставках опубликовала и Audi, которая вместе с Porsche входит в концерн Volkswagen Group. Из него следует, что в 2020 году Audi продала 47 324 электрокроссоверов e-tron — это на 79,5% выше результата 2019 года.

Отдельно Audi отмечает успех e-tron в Норвегии, где автомобиль стал самым продаваемым, и в Германии — там продажи по итогам последнего кварталом 2020 года удвоились по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Модель Audi e-tron 2021 года с увеличенным до 360 км запасом хода и сниженной на 9 тысяч долларов должна поспособствовать дальнейшему увеличению продаж.