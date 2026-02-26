banner
Новости Кино 26.02.2026

Второй сезон сериала "Ван Пис" выйдет в кинотеатрах, но не со всеми эпизодами

Катерина Левицкая

Похоже, Netflix пришелся по душе кинотеатральный релиз финала «Очень странных дел», поэтому частично опыт решили распространить и на сериал «Ван Пис».


Первые два эпизода второго сезона «Ван Пис» покажут в около 2000 кинотеатрах 10 марта, однако показы распространятся только на США, Канаду и Японию. Одновременно с этим продолжение сериала выйдет на Netflix, поэтому фаны, которые ждут новых приключений пиратов Соломенной шляпы ничего не потеряют.

«Ван Пис» является телевизионной адаптацией манги Еичиро Оды 1997 года, повествующей о приключениях команды «добрых пиратов» под руководством Манки Д. Луффи (Иньяки Годой), который после поедания дьявольского плода получил способность растягивать свое тело как резину. Во втором сезоне возвращается весь главный актерский состав, кроме Иньяки, это Маккенью (Зорро), Эмили Рад (Нами), Джейкоб Ромеро (Уосопп) и Таз Скайлар (Санджи).


На этот раз история ведет команду к легендарной, но чрезвычайно опасной морской территории, известной как Гранд-Лайн. Там друзья посетят странные острова, завербуют новых союзников и поборются с новыми врагами за сокровища. Известно, что второй сезон адаптирует арки Острова драм и команда побывает в таких местах, как Логтаун, Реверс-Маунтин, Виски-Пик и др.

К приключению присоединятся некоторые новые лица, в частности Кэти Сагал в роли доктора Курехи, Микаэла Гувер в роли Тони Тони Чоппера и др. В целом создатели «Ван Пис» надеются отснять 12 сезонов шоу, учитывая большой объем исходного материала. Хотя неизвестно, как они планируют справиться с взрослением актерского состава. Манга Оды содержит более 1080 разделов, где для первого сезона из 8 эпизодов адаптировали около 100. Третий сезон официально в разработке.

Очередные кинотеатральные показы Netflix состоятся через три месяца после того, как свой релиз на большом экране получил финал сериала «Очень странные дела». Эпизод собрал $25 млн всего за день, что, если быть честным, не удается и некоторым фильмам за недели. Собственно, совместные показы могут быть частью будущей стратегии стриминга, который намерен приобрести Warner Bros. и все его права.

Netflix показал первые кадры сериала The Boroughs: sci-fi об инопланетянах и пенсионерах от создателей «Очень странных дел»

Підсумки Samsung Galaxy Unpacked 2026: "справжній" AI-Phone у серії S26, Galaxy Buds 4 та інші новинки
Чим відрізняються Samsung Galaxy S26 Ultra, S26 Plus та S26: огляд характеристик

