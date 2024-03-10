Авторов одного из главных претендентов на «Оскар» обвинили в плагиате

12 января сценарист Саймон Стивенсон («Лука», «Приключения Паддингтона 2») направил электронное письмо в Гильдию сценаристов США (WGA) с просьбой организовать звонок для обсуждения важного вопроса. Впоследствии он обвинил авторов фильма The Holdovers в плагиате его сценария «строка за строкой».
Саймон Стивенсон говорит о своем сценарии к драме Frisco. В центре ее сюжета находится уставший от жизни детский врач среднего возраста и 15-летний пациент, за которым он ухаживает. В то же время фильм The Holdovers, сценарий к которому написал Дэвид Хемингсон — это драма, вращающаяся вокруг уставшего от мира учителя школы-интерната среднего возраста и 15-летнего ученика, за которым он вынужден ухаживать.
The Holdovers от режиссера Александра Пейна получил 5 номинаций на премию «Оскар», в том числе как лучший фильм и за лучший оригинальный сценарий. Эта картина считается фаворитом и имеет все шансы получить награды во время церемонии, которая будет проходить в ночь на 11 марта. Что интересно, голосование уже завершено, поэтому обвинения в плагиате накануне объявления уже никак не повлияют на результаты.
В основе жалобы Стивенсона лежит утверждение о том, что Александр Пейн имел доступ к сценарию Frisco как в 2013 году, так и в конце 2019 года — непосредственно перед тем, как Пейн обратился к Хемингсону по поводу сотрудничества над проектом. Это утверждение подтверждается электронными письмами с участием нескольких голливудских агентств и продюсеров.
Хотя Хемингсон указан единственным сценаристом фильма The Holdovers, Пейн признал в нескольких интервью, что он сформировал сценарий. У Хемингсона нетипичная траектория карьеры для номинанта на «Оскар». Он работал адвокатом в сфере развлечений в Loeb & Loeb, прежде чем стать телевизионным сценаристом в середине 90-х. The Holdovers стал его дебютом в полнометражном кино.
Пейн и Хемингсон начали работать вместе над The Holdovers вскоре после того, как Пейн во второй раз прочитал сценарий Frisco, но он оказался «не совсем тем, что он ищет».
Саймон Стивенсон в течение двух месяцев пытался привлечь внимание Гильдии сценаристов США к этой проблеме, отправляя электронные письма и делая звонки. Он утверждал, что сценарий был скопирован фактически строка за строкой, а сцены в номинанте на «Оскар» почти не изменились.
«Под «значимой целостностью» я имею в виду буквально все: историю, персонажей, структуру, сцены, диалоги, все», ─ написал он в одном из электронных писем.
Во время выдвижения своих аргументов Стивенсон утверждал, что в The Holdovers есть лишь несколько элементов, которые не имеют никакого отношения к Frisco.
Однако обращения не имели результата. Ему ответили, что WGA не будет вмешиваться в это дело, и дали понять, что это не проблема гильдии, хотя Стивенсон, Хемингсон и Пейн являются ее членами, а The Holdovers также номинирован на награду WGA. В Гильдии сценаристов США посоветовали Стивенсону обращаться в суд:
«Иск в суд остается наиболее приемлемым вариантом в этих обстоятельствах»
Источник: variety
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