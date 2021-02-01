Автозаполнение паролей из iCloud в Chrome теперь реальность. Apple выпустила расширение для браузера Google





Apple выпустила официальное расширение для браузера Chrome, которое расширяет функциональность функции автозаполнения паролей на Mac и Windows — теперь они могут использовать данные из iCloud Keychain. Иными словами, Chrome и iCloud Keychain наконец-то подружились, что должно существенно упростить переключение между компьютерами Windows и Mac для определенной части пользователей.

Пользователи, которые использовали Safari и его функцией автоматического создания надежных паролей на других платформах, теперь могут получить доступ к этим данным и в браузере Chrome через функцию автозаполнения, чтобы быстро и удобно проходить аутентификацию на тех или других сайтах. Пароли, созданные в Chrome для Windows, тоже синхронизируются с iCloud, так что они тоже будут доступны на устройствах Apple.

Само расширение называется iCloud Passwords и оно уже доступно в магазине Chrome Web Store. Подробности о нем утекли в сеть преждевременно на прошлой неделе в обновлении iCloud для Windows 10, где в описании изменении была указана «Поддержка расширения iCloud Passwords для Chrome», хотя на тот момент о выпуске самого дополнения еще не было объявлено.