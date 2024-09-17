Банки будут раскрывать банковскую тайну, личные данные и IP-адреса украинцев по запросу Нацполиции

В Украине хотят изменить правила реагирования банков на запросы от полиции относительно махинаций со средствами — соответствующий законопроект №11043 нардепы должны рассмотреть в ближайшее время.

Согласно документу, банки должны предоставить ответ Нацполиции на запрос относительно платежной операции клиента «в кратчайший срок» (но не позднее, чем через 24 часа) — в случаях, если такая операция содержит признаки уголовного преступления, предусмотренного статьями 185, 190-192, 200, 361, 361-2, 362-363 Уголовного кодекса Украины (все так или иначе связаны с кражами, мошенничеством, взломом электронных систем и подобное).

Какую информацию должны предоставить банки?

Сумму и валюту платежной операции;

Дату проведения платежной операции;

Тип платежной операции;

Геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу — адрес кассы (при наличии);

Идентификационные данные получателя: для физического лица — фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица — полное наименование, идентификационный код согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;

Полное наименование поставщика платежных услуг получателя;

Уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;

Наименование и код эквайера (при наличии);

Идентификатор платежного устройства (при наличии);

Код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);

Уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.

По мнению экспертов, такие изменения не учитывают требований Конституции по защите конфиденциальной информации о личности.

«Распространение «информации обо всем принадлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц», что является конфиденциальной информацией, без согласия владельцев этих данных, является необоснованным, непропорциональным и таким, что не учитывает требования статьи 3 Конституции Украины», — говорят в Главном юридическом управлении Парламента.

Источник: Судебно-юридическая газета

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