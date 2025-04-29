Новости Софт 29.04.2025 в 12:49 comment views icon

Бережись, Google: OpenAI добавила в ChatGPT покупки без рекламы

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Маргарита Юзяк

Автор новостей

Бережись, Google: OpenAI добавила в ChatGPT покупки без рекламы

OpenAI позволила пользователям совершать покупки прямо в ChatGPT — и теперь это похоже на обычного чат-бота еще меньше.

Это новый шаг компании в сторону того, чтобы превратить чат-бот в универсальный инструмент — с поиском, голосовыми командами, определением координат, «мыслями с картинками» и теперь уже покупками. Пока что функция работает для нескольких категорий товаров: электроники, моды, красоты и товаров для дома. Но со временем список расширится.

Функция уже доступна для всех 500 млн активных пользователей ChatGPT. Более того — не обязательно даже быть залогиненным в свою учетную запись. Покупки работают просто: бот помогает сравнивать товары, а затем дает ссылку на внешний сайт, где можно завершить покупку. OpenAI уточняет, что не зарабатывает на этих покупках — партнерских откатов или рекламы у компании нет.

Это одно из нескольких обновлений, которые OpenAI выкатила в понедельник. Сэм Альтман точно имеет стратегию: задержать пользователей в ChatGPT как можно дольше и одновременно держать темп перед конкурентами — Google, Anthropic, xAI Илона Маска и Perplexity.

Функция покупок теперь ставит ChatGPT в прямую конкуренцию не только с поисковиками, но и с такими платформами для рекомендаций, как Wirecutter (New York Times) и CNET. Все это выглядит как четкий курс на то, чтобы сделать чат-бот точкой входа ко всему — от информации до покупок. К тому же компания задумывалась над собственной соцсетью.

По словам OpenAI, поиск — одна из самых популярных и быстро растущих функций ChatGPT. На прошлой неделе пользователи совершили через бот более миллиарда веб-поисков. Вместе с тем мы недавно сообщали, как новые модели ChatGPT оставляют в тексте лишние символы. А среди планов Альтмана выпустить модель с открытыми весами, как бы это странно не звучало, на первый взгляд.

Инженеры OpenAI: «Для обучения GPT-4 теперь достаточно 5-10 человек»

Источник: Bloomberg

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