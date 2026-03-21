Windows 11 станет быстрее: уберут навязчивый ИИ в программах и вернут настройки Панели задач

Microsoft готовит очередное обновление Windows 11, и на этот раз компания прямо реагирует на критику пользователей. В большом блоге о качестве Windows вице-президент Паван Давулури заявил, что команда внимательно изучила отзывы и начинает внедрять изменения уже в этом месяце для участников программы Windows Insider.





Главная новость заключается в том, что Microsoft немного притормозит с интеграцией ИИ. Компания планирует убрать лишние точки доступа к Copilot в системе. Начнут с таких программ, как Snipping Tool, Photos, Widgets и Notepad. По словам компании, акцент сделают только на тех функциях, которые действительно приносят пользу и работают стабильно.

Есть хорошие новости и для тех, кого раздражали ограничения интерфейса. Панель задач снова позволят перемещать, ее можно будет расположить сверху или по бокам экрана. Обновления системы станут менее навязчивыми: пользователь сможет перезагрузить или выключить ПК без принудительной установки патчей. Также Microsoft обещает ускорить работу «Проводника». Он будет быстрее запускаться, меньше «дергаться» и стабильнее работать в ежедневных задачах.

На перспективу компания планирует серьезно заняться производительностью Windows 11. Одно из ключевых направлений — уменьшение базового потребления оперативной памяти системой. Это важно на фоне подорожания ОЗУ и SSD, из-за чего рынок ПК может просесть почти на 9% в 2026 году. Параллельно Microsoft хочет повысить стабильность ОС, чтобы пользователи реже сталкивались с системными сбоями, получали более качественные драйверы, а также имели более надежные подключения через Bluetooth и USB без постоянных обрывов.





Эти изменения выглядят как ответ на недавние проблемы. В начале года даже стандартное обновление безопасности вызвало сбои — некоторые ПК не могли выключиться, а Outlook работал некорректно. На этом фоне часть пользователей начала смотреть в сторону Linux-решений, а также альтернативных устройств, таких как MacBook Neo.

Похоже, Microsoft наконец переходит от экспериментов к исправлению базовых вещей. Меньше навязчивого ИИ, больше контроля для пользователя и более стабильная работа системы — именно этого давно ждали владельцы ПК. Если компания сдержит обещания, Windows 11 может вернуть доверие тех, кто уже начал оглядываться на альтернативы.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: engadget