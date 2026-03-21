Windows 11 станет быстрее: уберут навязчивый ИИ в программах и вернут настройки Панели задач

Microsoft готовит очередное обновление Windows 11, и на этот раз компания прямо реагирует на критику пользователей. В большом блоге о качестве Windows вице-президент Паван Давулури заявил, что команда внимательно изучила отзывы и начинает внедрять изменения уже в этом месяце для участников программы Windows Insider.
Главная новость заключается в том, что Microsoft немного притормозит с интеграцией ИИ. Компания планирует убрать лишние точки доступа к Copilot в системе. Начнут с таких программ, как Snipping Tool, Photos, Widgets и Notepad. По словам компании, акцент сделают только на тех функциях, которые действительно приносят пользу и работают стабильно.
Есть хорошие новости и для тех, кого раздражали ограничения интерфейса. Панель задач снова позволят перемещать, ее можно будет расположить сверху или по бокам экрана. Обновления системы станут менее навязчивыми: пользователь сможет перезагрузить или выключить ПК без принудительной установки патчей. Также Microsoft обещает ускорить работу «Проводника». Он будет быстрее запускаться, меньше «дергаться» и стабильнее работать в ежедневных задачах.
На перспективу компания планирует серьезно заняться производительностью Windows 11. Одно из ключевых направлений — уменьшение базового потребления оперативной памяти системой. Это важно на фоне подорожания ОЗУ и SSD, из-за чего рынок ПК может просесть почти на 9% в 2026 году. Параллельно Microsoft хочет повысить стабильность ОС, чтобы пользователи реже сталкивались с системными сбоями, получали более качественные драйверы, а также имели более надежные подключения через Bluetooth и USB без постоянных обрывов.
Эти изменения выглядят как ответ на недавние проблемы. В начале года даже стандартное обновление безопасности вызвало сбои — некоторые ПК не могли выключиться, а Outlook работал некорректно. На этом фоне часть пользователей начала смотреть в сторону Linux-решений, а также альтернативных устройств, таких как MacBook Neo.
Похоже, Microsoft наконец переходит от экспериментов к исправлению базовых вещей. Меньше навязчивого ИИ, больше контроля для пользователя и более стабильная работа системы — именно этого давно ждали владельцы ПК. Если компания сдержит обещания, Windows 11 может вернуть доверие тех, кто уже начал оглядываться на альтернативы.
Источник: engadget
