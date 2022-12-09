Беспошлинный ввоз Starlink, генераторов и хранение топлива без лицензии закрепят на уровне закона. Поможет избежать проблем на таможне и штрафов

В скором времени ожидается принятие двух законопроектов с важными изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы, которые окончательно урегулируют два неотложных вопроса: беспошлинный ввоз Starlink, генераторов и другого оборудования, а также хранение горючего без лицензии. Об этом сообщил народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк, входящий в рабочую группу по разработке документа.

В Украине, как известно, Starlink, генераторы и другое оборудование освободили от НДС и пошлины через «ковидное» постановления Кабмина, со всеми вытекающими проблемами на таможне. Как уже отмечалось в предыдущих материалах, на самом деле льготы распространяются не только на юридических лиц, но и на физических лиц, однако из-за существующих законодательных коллизий (постановление Кабмина имеет недостаточную юридическую силу, если сравнивать с законами) таможня не всегда идет навстречу гражданам. Именно поэтому готовятся изменения в законодательство, в частности, в Налоговый и Таможенный кодексы. Это позволит окончательно устранить коллизии для граждан и бизнеса.

Речь идет о законопроектах #8196 и #8197 — оба эти документа парламент поддержал за основу на прошлой неделе.

Что именно хотят изменить

Освобождение от НДС и пошлин непосредственно генераторов, аккумуляторов и Starlink, в том числе и для физических лиц, чтобы не было больше проблем на таможне. Ввозить их позволят любым доступным способом — даже для международных почтовых и экспресс-отправлений. Без дополнительных требований сертификатов или других бюрократических преград.

Возможность хранить горючее для генераторов без лицензий на время военного положения закрепляется на уровне закона. Правительство настаивает на хранении до 2000 литров, а все больше этого лимита — надо будет сообщать налоговую по декларативному принципу.

По украинскому законодательству, для хранения горючего для собственных нужд в период военного положения бизнес, в частности кофейни и коворкинги, должен иметь лицензию, иначе ему грозит штраф в размере 500 тыс. грн. Украинцам разрешается только хранить горючее в потребительской таре до 5 литров. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев на днях заявил, что штрафов за хранение горючего без лицензии в зимний период субъектам хозяйствования в Украине не будет. Это и есть те же законодательные изменения, которые он анонсировал накануне.

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По плану уже в понедельник их передадут в профильный комитет Рады, а в течение следующей недели вынесут на голосование. Что ж, это очень хорошая новость, которую можно только приветствовать. Надеемся, что изменения будут внесены как можно скорее и у украинцев больше не будет никаких проблем с беспошлинным ввозом Starlink и генераторов или хранением топлива без лицензии в разумных пределах.