Беспроводные наушники Huawei Freelace можно подключать и одновременно заряжать через USB-C

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Вместе со смартфонами серии Huawei P30 производитель также представил и новую модель беспроводных наушников Huawei Freelace. При этом новинка может использоваться и посредством проводного соединения через порт USB-C. Причём, если использовать проводное подключение, то вместе с передачей звука осуществляется и зарядка встроенного в наушники аккумулятора.

Наушники оснащены 9,2-миллиметровыми динамиками, магнитными защёлками и органами управления слева и справа. Устройство сертифицировано IPX5, что свидетельствует о наличии защиты от пота. Также заявлена поддержка функции снижения шума ветра, но функции шумоподавления здесь нет. Наушники можно использовать для совершения телефонных звонков. При срабатывании магнитных креплений автоматически приостанавливается воспроизведение музыки, завершается текущий телефонный разговор и приостанавливается приём вызова со смартфона.

Новинка может похвастаться длительным временем автономной работы. Одного заряда батареи хватает на 12 часов телефонных разговоров или 18 часов воспроизведения музыки. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки всего за 5 минут можно восстановить запас энергии, достаточный для 4 часов прослушивания музыки.

Цена наушников Huawei Freelace заявлена на уровне €99, но фактические цены могут отличаться в разных регионах. На рынок поступят 4 варианта цветового исполнения, сочетающиеся с цветом смартфонов серии Huawei P30.

Источник: gizchina