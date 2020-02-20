Bloomberg: Apple может разрешить выбирать Gmail, Chrome и другое ПО приложениями по умолчанию в iOS





Компания Apple рассматривает возможность того, чтобы разрешить пользователям устанавливать сторонние приложения в качестве браузера и почтового клиента по умолчанию для iPhone и iPad.

Также сообщается, что компания работает над тем, чтобы сторонние музыкальные сервисы, такие как Spotify, могли работать непосредственно на её умной колонке HomePod, исключая необходимость их потоковой передачи с устройства Apple через AirPlay. Хотя пока что планы находятся на ранних стадиях обсуждения, изменения могут появиться уже в этом году в iOS 14 и в обновлении прошивки HomePod.

Информация о возможных изменениях в политике использования приложений по умолчанию в iOS совпала по времени с усилением антимонопольного контроля над тем, как Apple управляет своими платформами. В прошлом году появились сообщения о том, что ЕС готовится начать антимонопольное расследование по жалобе Spotify на то, что Apple несправедливо подталкивает потребителей к собственному сервису потоковой передачи музыки. Тем временем в США компания Tile недавно жаловалась на антимонопольном слушании в Конгрессе, что Apple несправедливо подрывает потенциальных конкурентов на своей платформе.

Помимо браузеров и почтовых клиентов, в прошлом году Bloomberg также сообщал, что Apple готовится разрешить своему голосовому помощнику Siri отправлять сообщения через сторонние приложения для обмена сообщениями по умолчанию. Это означает, что пользователям не нужно было бы специально упоминать их в голосовой команде. Позже компания может расширить эту функцию и на телефонные звонки.

Apple в настоящее время предустанавливает около 38 приложений для iPhone и iPad. Они могут получать значимое преимущество, будучи установленным на сотнях миллионов устройств в качестве программного обеспечения по умолчанию. Apple ранее заявляла, что включает эти приложения, чтобы предоставить своим пользователям «отличный опыт сразу после установки», и добавила, что у её приложений есть «много успешных конкурентов».

Источник: The Verge и Bloomberg