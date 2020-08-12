Bloomberg: Facebook создала подразделение Facebook Financial для управления всеми платёжными проектами, включая Facebook Pay и Libra

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Как сообщает Bloomberg, компания Facebook сформировала новое подразделение Facebook Financial, которое «будет управлять всеми платёжными проектами, включая Facebook Pay». Подразделение возглавляет опытный руководитель Facebook Дэвид Маркус, который ранее отвечал за Messenger. Вместе с тем, он продолжит контролировать направления блокчейн-проектов и криптовалюты Libra, над которыми работает в настоящее время.

Facebook Pay позволяет отправлять деньги друзьям или членам семьи, а также покупать товары через программные платформы Facebook. В США данный сервис можно использовать в приложениях Facebook, Messenger и Instagram, хотя в других странах мира он в основном ограничен основным приложением Facebook.

Удержание пользователей Facebook внутри собственных приложений для проведения платежей вместо того, чтобы переходить на использование Apple Pay, Google Pay, Venmo, PayPal, Zelle или других платформ цифровой валюты, поможет компании увеличить доходы от рекламы. Оглашая последние финансовые результаты, глава Facebook Марк Цукерберг заявил об ожидаемой тенденции роста доходов по мере расширения мест, где можно совершать платежи. К такому выводу можно прийти, учитывая рост платежей в Messenger и WhatsApp.

Сообщается, что подразделение Novi и криптовалюта Libra станут частью Facebook Financial. Однако сама компания пока не сделала никаких официальных заявлений о новом подразделении.

Источник: The Verge