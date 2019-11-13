Facebook Pay – новый сервис онлайн-платежей для WhatsApp, Instagram и других приложений Facebook





Компания Facebook объявила о запуске собственной платёжной системы, получившей название Facebook Pay. Она позволит пользователям совершать платежи удобным и безопасным способом в Facebook, Messenger, Instagram и WhatsApp. По словам компании, система не связана с кошельком Calibra и цифровой валютой Libra, а построена на существующей финансовой инфраструктуре и партнёрских отношениях.

Компания планирует запустить Facebook Pay в США на этой неделе. На первых этапах воспользоваться платёжной системой можно будет только в мессенджере и социальной сети и только для сбора средств, внутриигровых покупок и приобретения билетов на мероприятия. Со временем возможности сервиса будут расширены.

Facebook Pay будет поддерживать большинство дебетовых и кредитных карт, а обработкой платежей займутся Stripe, PayPal и другие платёжные сервисы. Компания не называет точные сроки глобального запуска системы во всех своих приложениях. Примечательно, что несколько недель назад Facebook активно занималась проектом по разработке криптовалюты Libra, но в конечном счёте многие компании отказались от дальнейшего участия в нём. Тем не менее, это не помешало Facebook запустить более традиционную платёжную систему.

Источник: The Verge