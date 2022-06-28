Bloomberg: Криптобиржа FTX рассматривает возможность покупки Robinhood

По данным Bloomberg, криптобиржа FTX рассматривает возможность приобретения торговой платформы Robinhood. Осведомлённые источники говорят, что FTX всё ещё оценивает возможность и пока не сделала предложение.

Отметим, Robinhood занимается оказанием финансовых услуг и известна тем, что предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами через мобильное приложение.

В ответ на запрос генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид, заявил, что в настоящее время компания не пытается приобрести Robinhood.

«Мы взволнованы перспективами бизнеса Robinhood и потенциальными способами, которые мы могли бы с ними сотрудничать»,- заявил он. «При этом активных разговоров о слияниях и поглощениях с Robinhood нет».

Robinhood отказалась комментировать эту информацию.

В мае Бэнкман-Фрид раскрыл информацию о своей доле в Robinhood в размере 7,6%, которая на тот момент стоила около $648 млн. Эти сведения содержатся в отчёте 13D, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Этот тип отчётности используется, когда кто-то приобретает более 5% компании, он также может сигнализировать о потенциальном поглощении.

Генеральный директор Robinhood Влад Тенев и главный коммерческий директор Robinhood Байджу Бхатт каждый владеют примерно 8% компании и совместно контролируют более 50% голосов.

Источник: The Verge