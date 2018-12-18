Bloomberg: LG намерена выпустить первые сворачиваемые телевизоры уже в следующем году

Компания LG уже достаточно давно разрабатывает гибкие дисплеи, которые можно скручивать на манер свитка. Прототипы таких дисплеев разного размера демонстрировались южнокорейским гигантом на отраслевых выставках с 2014 года. В начале этого года в рамках CES 2018 нам показывали прототип телевизора LG с 65-дюймовой 4K-панелью OLED, сворачиваемой в рулон, и LG уже подтвердила, что такой телевизор войдет в экспозицию компании на грядущей выставке CES 2019. Теперь же стало известно, что потребительские сворачиваемые телевизоры LG появятся в продаже уже в следующем году. Об этом Bloomberg сообщил осведомленный источник.

Говоря о практической пользе складной конструкции дисплеев, сворачиваемый телевизор можно будет свернуть, когда он не используется. В данном случае панель будет складываться в подставку, в которую будет интегрирован соответствующий механизм. За счет этого экономится место, а сам телевизор становится портативным. Также упоминается возможность завернуть только края телевизора для отображения широкоформатного видео без черных полос по бокам. Также бытует мнение, что появление сворачиваемых телевизоров существенно оживит спрос на рынке телевизоров.

Ранее говорилось, что первые сворачиваемые телевизоры LG будут построены на базе панелей OLED размером 55 и 75 дюймов, но на CES 2018 нам показывали прототип 65-дюймовой модели. Понятно, что в линейке будут модели с экранами разной диагонали, но в каких версиях будет предложена модель первого поколения — неизвестно, как неизвестно, сколько будут стоить такие телевизоры.

Остается добавить, что на этой неделе известный сетевой информатор Эван Блэсс обновил свое сообщение, касающееся анонса первого складного смартфона LG, оснащенного сгибаемым дисплеем. Изначально @Evleaks утверждал, что LG анонсирует смартфон со сгибающимся экраном в январе на CES 2019. Но теперь инсайдер пишет, что вероятность этого крайне низка. Судя по всему, LG попросту не успела подготовить новинку.

Источник: Вloomberg