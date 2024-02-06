Bluesky «выходит» из листа ожидания — децентрализованная соцсеть Джека Дорси теперь доступна без приглашений

Сейчас у Bluesky — свыше 3 млн пользователей, однако количество может быстро возрасти, учитывая выход в публичное пространство.

Bluesky стартовала как внутренний проект в Twitter Джека Дорси (сотрудничество прекратили после поглощения компании Илоном Маском) и функционально она в чем-то похожа на X и его альтернативу от Meta Threads.

Публикации стандартно отображаются в хронологической ленте, хотя впоследствии можно присоединиться и к многочисленным алгоритмическим, созданным другими пользователями. Компания анонсировала, что впоследствии применит подобный подход к модерации контента, позволяя третьим лицам создавать собственные «службы маркировки» для контента Bluesky.

Сервис все еще намного меньше большинства своих аналогов и не имеет функций прямого обмена сообщениями или установки частного профиля. Подобно тому, как Mastodon и другие сервисы, построенные на протоколе ActivityPub, Bluesky работает на собственном стандарте с открытым исходным кодом под названием AT Protocol, который должен позволить перемещать свои данные и содержимое с одного сервера на другой.

Ранее Bluesky запустил мобильные push-уведомления, общие списки пользователей, проверку электронной почты, расширенные параметры канала и потоков для сортировки и фильтрации публикаций, вкладки медиа в профилях пользователей, вкладку «Нравится» в вашем собственном профиле и другое.

Источник: Engadget