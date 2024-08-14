Боксерка Иман Хелиф подала жалобу на буллинг в Интернете — в иске фигурирует Илон Маск

Хелиф стала чемпионкой Олимпийских игр, однако столкнулась с потоком буллинга в Интернете после провала «гендерного теста» — сейчас боксерка подала иск, в котором обвинила в киберпреследовании Илона Маска и Джоан Роулинг в частности.

Жалоба была подана в центр борьбы с ненавистью в Интернете при прокуратуре Парижа и называет главным ответчиком Twitter/X. Согласно французскому законодательству, это означает, что иск подан против неназванных лиц — в то же время в нем фигурируют имена Илона Маска, Дональда Трампа и Джоан Роулинг в частности, известных своими противоречивыми заявлениями.

Иман Хелиф оказалась в эпицентре скандала Олимпиады, когда одолела в бою итальянку Анджелу Карини — поединок длился менее 3 минут, поскольку последняя отказалась его завершать, потому что сомневалась в том, что борется против женщины. Международный олимпийский комитет в конце концов стал на сторону Хелиф, отметив, что все участницы соответствуют критериям допуска.

Сама Хелиф родилась женщиной и никогда не идентифицировала себя как трансгендер или интерсексуал. Впоследствии она выиграла золотую медаль, чем лишь усилила споры в Интернете (в основном в Twitter).

Джоан Роулинг опубликовала снимок боя Хелиф с Карини в своем аккаунте с 14,2 млн подписчиков, отметив, что алжирская боксерка это «мужчина, который наслаждается страданием женщины, которую он только что ударил по голове». Тем временем Маск поделился сообщением пловчихи Райли Гейнс, которая утверждала, что «мужчинам не место в женском спорте», добавив собственную ремарку «абсолютно точно». Трамп также опубликовал пост с фотографией боя, который сопровождался сообщением: «я буду держать мужчин как можно дальше от женского спорта!»

Адвокат Хелиф сказал, что хотя в жалобе и упоминаются имена, но истец просит «чтобы прокуратура расследовала не только этих людей, но и тех, кого считает нужным». Он также добавил, что несмотря на то, что иск был подан во Франции, «он может быть направлен на лиц за рубежом», отметив, что «центр по борьбе с ненавистью в Интернете имеет возможность подавать запросы о взаимной правовой помощи с другими странами».

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Источник: Variety