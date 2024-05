Маск посоветовал Джоан Роулинг публиковать «интересный и позитивный» контент на X/Twitter вместо постов о трансгендерности

И миллиардер, и писательница часто подвергались критике относительно своих взглядов и высказываний по вопросам трансгендерности.

В комментариях к одному из постов Джоан Роулинг Илон Маск посоветовал автору «Гарри Поттера» публиковать больше «интересного и позитивного контента»:

Сам пост датирован 6 апреля, однако Маску понадобился месяц, чтобы решиться на комментарий. Интересно, что Роулинг в следующей публикации отреагировала на совет владельца соцсети X:

Маск пошутил в ответ:

Действительно, миллиардер неоднократно делал противоречивые комментарии по вопросам трансгендерности, что привело к тому, что его дочь-подросток, которая является транссексуалом, в прошлом году подала ходатайство об изменении своей фамилии и заявила, что не хочет быть связанной со своим отцом «ни в какой форме».

While I heartily agree with your points regarding sex/gender, may I suggest also posting interesting and positive content on other matters?

