Новости WTF 06.05.2024 в 15:47 comment views icon

Маск посоветовал Джоан Роулинг публиковать «интересный и позитивный» контент на X/Twitter вместо постов о трансгендерности

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Маск посоветовал Джоан Роулинг публиковать «интересный и позитивный» контент на X/Twitter вместо постов о трансгендерности

И миллиардер, и писательница часто подвергались критике относительно своих взглядов и высказываний по вопросам трансгендерности.

В комментариях к одному из постов Джоан Роулинг Илон Маск посоветовал автору «Гарри Поттера» публиковать больше «интересного и позитивного контента»:

«Хотя я искренне согласен с вашими мыслями относительно пола/гендера, могу ли я предложить вам также публиковать интересный и позитивный контент по другим вопросам?», — написал Маск.

Сам пост датирован 6 апреля, однако Маску понадобился месяц, чтобы решиться на комментарий. Интересно, что Роулинг в следующей публикации отреагировала на совет владельца соцсети X:

«Только что поняла, что пропустила вчерашний совет делиться более позитивным контентом… поэтому делюсь статьей о своей писательской жизни, которая была опубликована сегодня в The Sunday Times. Это ни в коем случае не должно быть истолковано как то, что я делаю все, что мне сказано».

Маск пошутил в ответ:

«Мне и самому время от времени нужно напоминать об этом».

Действительно, миллиардер неоднократно делал противоречивые комментарии по вопросам трансгендерности, что привело к тому, что его дочь-подросток, которая является транссексуалом, в прошлом году подала ходатайство об изменении своей фамилии и заявила, что не хочет быть связанной со своим отцом «ни в какой форме».

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Роулинг так же неоднократно делала противоречивые заявления по вопросам трансгендерности, что критиковали актеры, снявшиеся в фильмах о Гарри Поттере, в частности Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Эдди Редмэйн.

В Twitter слова «цис» и «цисгендер» в чей-либо адрес считаются оскорблением – так решил Илон Маск, его поддержала Джоан Роулинг

Источник: Business Insider


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