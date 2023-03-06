Новости Украина 06.03.2023 в 10:50

Более 2,1 млн украинцев поучаствовали в опросе о 8 марта в «Дія» — это новый абсолютный рекорд. Большинство хотят оставить выходной

Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

В «Дія» завершился онлайн-опрос о статусе Международного женского дня, который как государственный праздник отмечают в Украине восьмого марта, и который является выходным Более 2,1 млн украинцев поучаствовали в опросе о 8 марта в «Дія» — это новый абсолютный рекорд. Большинство хотят оставить выходнойБолее 2,1 млн украинцев поучаствовали в опросе о 8 марта в «Дія» — это новый абсолютный рекорд. Большинство хотят оставить выходнойЗгідно з статтею 6 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» №2136-IX від 15.03.2022 у період дії воєнного стану не застосовуються норми статті 73 Кодексу законів про працю України, якою встановлені святкові і неробочі дні. — за неделю в опросе поучаствовало более 2,1 млн украинцев, что стало новым абсолютным рекордом.

Более 2,1 млн украинцев поучаствовали в опросе о 8 марта в «Дія» — это новый абсолютный рекорд. Большинство хотят оставить выходной

До сих пор рекорд среди опросов в «Дія» удерживало голосование о праве на владение огнестрельным оружием для гражданских — летом 2022-го в нем приняло участие более 1,7 млн ​​украинцев, причем 59% поддержало идею.

Пока в парламенте решают, что делать с восьмым марта после победы. Есть два варианта оставить официальным выходным или сделать рабочим днем. Чтобы узнать мнение общественности, в «Дія» было инициировано по парламентской инициативе и реализовано Минцифрой совместно с Министерством культуры и информационной политики Украины. В итоге большинство проголосовало за то, чтобы оставить 8 марта выходным — 1,3 млн+ голосов. Результаты голосования обязательно будут учтены в Парламенте перед принятием законопроекта о 8 марта, отмечает Минцифры.

Результаты опроса, оставлять ли 8 марта выходным днем:

  • оставить 8 марта выходным 1,3+ млн
  • сделать 8 марта рабочим днем 703+ тысячи
  • не определились  110+ тысяч

В настоящее время в «Дія» проходит голосование о вариантах нового названия для Юго-Западной железной дороги — оно продлится до 10 марта. Она является частью трехлетней программы «Залізна українізація» «Укрзалізниця» до 2025 года избавится от всех названий и символов, связанных с Россией и СССР. Украинцам предлагают четыре варианта по выбору (Киевская железная дорога, Столичная железная дорога, Центральная железная дорога и Северная железная дорога).


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