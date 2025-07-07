Авто Новости 07.07.2025 в 12:03 comment views icon

Более дешевая Tesla или уменьшенная Model Y? Замечен странный прототип авто

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Более дешевая Tesla или уменьшенная Model Y? Замечен странный прототип авто
Раздел Авто выходит при поддержке?

На фоне существенного снижения спроса Tesla снова стала героем шпионских фото. Новый загадочный электромобиль засветился вблизи завода во Фримонте. С виду — почти как Model Y, но вроде бы немного компактнее. И это подливает масла в давно тлеющие слухи о планах выпуска более дешевой версии популярного кроссовера.

Последние несколько месяцев вблизи фирменного завода Tesla в Калифорнии регулярно появляется закамуфлированный электрокроссовер, который очень напоминает Model Y. Эти фото взбудоражили инвесторов и фанатов бренда: может, это именно тот мифический «доступный» Tesla-мобиль, о котором говорят годами?

Дешевша Tesla чи зменшена Model Y? Помічений дивний прототип авто
Новый прототип Tesla выглядит как уменьшенная копия Model Y / electrek

Когда-то Илон Маск обещал электрокар за $25 000, но весной 2024 года эту программу тихо прикрыли. Два проекта под кодовыми названиями NV91 и NV92, которые должны были стать основой нового бюджетного электромобиля на свежей платформе, были отменены. Причина — вполне земная: производство Model 3 и Model Y начало простаивать, а спрос просел. Поэтому вместо создавать что-то новое, решили использовать имеющиеся мощности по максимуму.

1111

Судя по последним заявлениям самой Tesla, все сводится к тому, что «новые доступные модели» — это на самом деле упрощенные существующие Model 3 и Model Y. Вероятно, они будут слегка уменьшены, возможно, с новыми названиями, но без технической революции или создания бюджетной версии с нуля. Мол, если собираешь все на той же линии — не разгуляешься.

И вот теперь как подтверждение этой версии — снова этот прототип, который все уже видели. Те же обводы, те же пропорции, только габариты могут отличаться на несколько сантиметров. На вид — копия Model Y, просто на диете. Также можно ожидать некоторых упрощений в технических характеристиках и интерьере.

Tesla прекратила продажи самой дешевой модели Model 3 Standard Range

Итак, Tesla, вероятно, готовит «новую» модель, которая будет очень похожа на уже существующую. Это не та самая легендарная «Tesla за $25 000», а скорее — умная оптимизация ресурсов и маркетинг со спецэффектами. Возможно, будет другое название и на пару кнопок меньше в салоне, но глобальных изменений ждать не стоит.

Остается разве что одно: следить за следующими «сливами» и считать сантиметры. Потому что, похоже, в Tesla все новое — это хорошо переосмысленное старое. Даже несмотря на критику из-за отсутствия радикального обновления модельного ряда.

Спецпроекты
Не чекає, поки спрацює правило, а самостійно шукає відхилення. Як Elastic AI захищає від кіберзагроз
Ноутбук нагрівся як праска? Пояснюємо, чому і як варто врятувати його просто зараз

Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?

Источник: electrek

Раздел Авто выходит при поддержке?

Покупаете подержанное авто? Введите VIN-код на carVertical, и в считанные секунды вы получите понятный отчет об истории, сформированный на основе 900+ надежных источников — национальных реестров, страховых компаний и полиции. Выявляйте скрытые повреждения, скручивание пробега и смену владельцев еще до покупки, чтобы уверенно торговаться (или отказаться от сделки). Получите скидку 20% по промокоду ITCUA.

Популярные новости

Tesla Model Y больше не самое популярное авто в мире — кто новый король?
Tesla обновила Model S и X — мизерные изменения за +$5000
Nio выпустила электрокроссовер Onvo L90: 6 мест, холодильник, 600 км пробега менее чем за $42 тыс.

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить