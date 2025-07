Более дешевая Tesla или уменьшенная Model Y? Замечен странный прототип авто

На фоне существенного снижения спроса Tesla снова стала героем шпионских фото. Новый загадочный электромобиль засветился вблизи завода во Фримонте. С виду — почти как Model Y, но вроде бы немного компактнее. И это подливает масла в давно тлеющие слухи о планах выпуска более дешевой версии популярного кроссовера.

Последние несколько месяцев вблизи фирменного завода Tesla в Калифорнии регулярно появляется закамуфлированный электрокроссовер, который очень напоминает Model Y. Эти фото взбудоражили инвесторов и фанатов бренда: может, это именно тот мифический «доступный» Tesla-мобиль, о котором говорят годами?

Когда-то Илон Маск обещал электрокар за $25 000, но весной 2024 года эту программу тихо прикрыли. Два проекта под кодовыми названиями NV91 и NV92, которые должны были стать основой нового бюджетного электромобиля на свежей платформе, были отменены. Причина — вполне земная: производство Model 3 и Model Y начало простаивать, а спрос просел. Поэтому вместо создавать что-то новое, решили использовать имеющиеся мощности по максимуму.

Судя по последним заявлениям самой Tesla, все сводится к тому, что «новые доступные модели» — это на самом деле упрощенные существующие Model 3 и Model Y. Вероятно, они будут слегка уменьшены, возможно, с новыми названиями, но без технической революции или создания бюджетной версии с нуля. Мол, если собираешь все на той же линии — не разгуляешься.

🔥Tesla's affordable new vehicle spotted during testing!

Tesla, which previously announced plans to launch lower-cost vehicles, may finally be close to unveiling the first of these models — albeit after some delays.

Believed to be a prototype of the vehicle codenamed E41, the… pic.twitter.com/d5dV0piu0m

— TeslaDashCam (@TeslaCamera) July 4, 2025