Tesla Model Y більше не найпопулярніше авто у світі — хто новий король?

Ілон Маск / Depositphotos

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У 2023 році Tesla Model Y стала першим електромобілем, який очолив глобальні рейтинги продажів. Тоді навіть скептики визнали: Ілон Маск (уперше?) не перебільшив. Його слова про те, що Model Y стане найпопулярнішим авто на планеті, справді втілились у життя. Але, як то кажуть, ніщо не вічне під Місяцем. І тепер пальму першості перехопив інший автомобіль. Хоча й з невеличким відривом.

Чому Tesla здала позиції?

Model Y трималася на вершині рейтингу продажів з першого кварталу 2023 року. Але 2024-й приніс проблеми. Маск почав активно лізти в політику, зокрема підтримував антиелектромобільні сили у США. Це виглядало дивно, якщо не сказати — абсурдно. Уявіть: керівник компанії, яка продає електрокари, дає сотні мільйонів тим, хто намагається знищити цей ринок. До того ж дивні «вітання від серця» та підтримку радикальних рухів не зрозуміли європейські споживачі. Ця політична активність не лише зіпсувала репутацію Tesla в США, а й викликала хвилю обурення в Європі та інших регіонах. Маскові звинувачення в симпатіях до ультраправих і його неоднозначні висловлювання теж не допомогли продажам.

Додамо сюди той факт, що Tesla не поспішала з оновленням модельного ряду своїх електромобілів. За останні кілька років суттєвих змін не було. А ті, що компанія пропонувала, були скоріш косметичними, ніж радикальними.

Усе це призвело до перших за довгий час кварталів із падінням продажів. Такого з Tesla раніше не траплялося.

Новий лідер

Згідно з даними JATO Dynamics за 2024 рік, Toyota RAV4 змогла суттєво наростити продажі й посунути Tesla Model Y з першого місця. Хоча випередження дуже скромне — приблизно на 3000 авто або на 0,16%. Тобто фактично різниця мінімальна, та офіційно чемпіона змінено.

RAV4 досі був на ринку у своїй старій версії, але навіть вона показала рекордні результати, що доволі рідкісне явище перед оновленням моделі. До речі, Toyota вже оголосила про зміну покоління: у 2026 році ця модель стане гібридом або плагін-гібридом, бензинову версію приберуть.

Model Y також готували до оновлення. Про це знали ще наприкінці 2024 року, а офіційно підтвердили 9 січня 2025 року. І, цілком імовірно, частина покупців вирішила зачекати на нову версію. Це теж могло вплинути на підсумкові цифри.

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Здавалося б, у 2025-му Model Y могла повернутися на вершину. Але ні — рік почався ще гірше. Маск шокував світ жестами, схожими на нацистські привітання, і подальшими заявами, які викликали хвилю протестів. Навіть ті, хто раніше підтримував Tesla, почали відвертатися. Компанія втрачала покупців у багатьох країнах. Продажі у другому кварталі 2025 року впали досить суттєво. І, хоча точні цифри щодо Model Y не розкриваються, враховуючи, що це флагман бренду — ситуація не весела.

Схоже, Tesla вже не поверне собі трон у 2025 році. Але її досягнення залишиться в історії: перший електрокар, що став найпопулярнішим авто на планеті.

Джерело: electrek

Розділ Авто виходить за підтримки ?

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