Квартальные продажи Tesla упали на 13,5%, Cybertruck на порядок не дотягивает до плана

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Последние данные по Tesla стали холодным душем для инвесторов и фанатов компании, которая когда-то казалась непобедимой в мире электромобилей. За второй квартал 2025 года компания Илона Маска продала 384 122 электромобиля. Это на 13,5% меньше, чем за тот же период 2024 года, когда продали 443 956 машин. И это при том, что год назад ситуация уже выглядела не слишком радужно. Предыдущий квартал тоже был плохим. Итак, проблемы в финансово-хозяйственной деятельности имеют долговременный характер.

Тотальное падение продаж Tesla

Основу продаж Tesla по-прежнему составляют Model 3 и Model Y. Во втором квартале их продали 373 728 единиц. Это на 11,5% меньше, чем во втором квартале 2024 года (тогда было 422 405 авто). Хотя тот период также показал снижение продаж по сравнению со вторым кварталом 2023 года. Таким образом, даже локомотивы модельного ряда теряют мощность.

Это может говорить о насыщении рынка, нехватке новинок и, возможно, усталости потребителей от ограниченного выбора. Ведь за последние годы Tesla не представила действительно новой массовой модели. Потребителям и в дальнейшем предлагают авто многолетней давности без существенных обновлений. В то же время китайские конкуренты могут выпускать по несколько новинок в год. К тому же в некоторых регионах потенциальных покупателей отпугивает правая политика генерального директора Илона Маска. Особенно это заметно в Европе.

Продажи других моделей продемонстрировали еще худшие результаты. Объединенная категория «другие модели», которая включает Model S, Model X, Cybertruck и Tesla Semi, просела еще глубже. С совокупным показателем 10 394 проданных авто — это минус 22,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И хотя Tesla не разбивает эти цифры подробно, все указывает на то, что Cybertruck особенно «буксует». После громкого запуска, обещаний продаж более 250 тыс. в год и ажиотажа с бронированием, оказалось, что реальность — скромнее. Во втором квартале 2025 года продали примерно 5 000 электропикапов. С такими темпами можно ожидать годовых продаж Cybertruck на уровне 20 тыс. единиц, что на порядок меньше прогнозных показателей.

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Это меньше, чем Ford продала своих F-150 Lightning (5 842 единицы), хотя и там зафиксировали спад на 26%. Даже General Motors с несколькими моделями на своей электроплатформе перегнала Cybertruck: 3 056 Silverado EV, 1 524 GMC Sierra EV и 4 508 Hummer EV (суммарно более 9 000 авто).

Всего в течение второго квартала 2025 года Tesla изготовила 410 244 электромобиля — почти столько же, как и год назад (410 831). Из них 396 858 — это опять же Model 3 и Y. А «другие модели» — 13 409 единиц, что на 44,7% меньше, чем в прошлом году. Как видно из этих показателей, Tesla производит больше электромобилей, чем способна реализовать покупателям. Это приводит увеличение складских запасов, а уже изготовленные авто приходится использовать в других направлениях, например, превратить Cybertruck в рекламную площадку для других моделей.

Но есть и хорошие новости

Tesla сообщила, что установила 9,6 ГВт-ч аккумуляторных систем энергосбережения за второй квартал. Это чуть больше, чем 9,4 ГВт-ч в четвертом квартале 2024 года. Это одно из направлений, где компания до сих пор держится уверенно, хотя это не компенсирует спад в ключевом бизнесе. К тому же прирост нельзя назвать существенным.

Tesla опубликует свои финансовые результаты за второй квартал 2025 года уже 23 июля.

Источник: arstechnica, electrek

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