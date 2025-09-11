Новости Софт 11.09.2025 comment views icon

Большие изменения в Steam: улучшение интерфейса, более быстрый In-Game Overlay, исправленный счетчик FPS и многое другое

Valve представила сентябрьское обновление клиента Steam, которое затрагивает сразу несколько направлений: внутриигровое наложение (In-Game Overlay), режим Big Picture, общую функциональность клиента и другие аспекты. Среди изменений есть ряд заметных технических и визуальных обновлений, направленных на повышение производительности и удобства использования.

Улучшение In-Game Overlay

Valve оптимизировала производительность рендеринга, и это наиболее заметно при работе монитора производительности с графикой FPS. Поддержка распространяется на игры, использующие современные графические API, такие как Vulkan, DirectX 12 (D3D12) и OpenGL shader pipeline. Компания уточнила, что это обновление не повлияет на старые игры с устаревшим fixed-function pipeline, поскольку они не работают с оптимизированным современным рендерингом. Для таких проектов ничего не изменится.

Также исправлена проблема с некорректным отображением FPS в некоторых играх, использовавших технологию DLSS. Обновление убрало размытые шрифты и элементы интерфейса у пользователей с масштабированием дисплея более 100%. Дополнительно исправили масштабируемость DPI для самого монитора производительности. Кроме того, теперь монитор показывает температуру процессора на Windows и Linux (в Windows это требует установки драйвера уровня ядра).

Новые возможности доступности

Valve добавила новое меню настроек в настольном режиме, которое ориентировано на пользователей с потребностями в доступности. Среди опций — высококонтрастный режим для лучшей видимости интерфейса, параметры для уменьшения анимаций и управление масштабом пользовательского интерфейса.

Кроме того, команда разработчиков обработала многие компоненты интерфейса, чтобы улучшить их совместимость с программами считывания экрана и другими вспомогательными инструментами. Все эти изменения делают пользовательский опыт более комфортным в целом, особенно для людей с плохим зрением.

Обновление Big Picture

В режиме Big Picture исправлено несколько проблем с отображением интерфейса. Например, теперь правильно показывается аватар пользователя, даже если клиент запускается в офлайн-режиме.

Также разработчики устранили смещение страницы при прокрутке кнопок-ссылок на странице с деталями игры.

Другие нововведения

  • Steam Trade Protection: теперь пользователи будут получать уведомления в случае отмены продажи системой защиты сделок.
  • Библиотека Steam: появилась новая вкладка Customization, позволяющая устанавливать кастомные иллюстрации для любой игры и задавать собственные названия для сортировки, вместо того чтобы оставаться привязанными к стандартным.
  • macOS 11 (Big Sur): Valve добавила предупреждение End of Life Alert, поскольку поддержка этой системы официально прекратится 15 октября 2025 года. Причина — Клиент Steam использует встроенную версию Google Chrome, которая больше не работает с этой ОС.
  • Магазин Steam: страницы стали шире — главная колонка расширена с 940 пикселей до 1200 пикселей, чтобы лучше использовать пространство на больших мониторах. Ранее это изменение было доступно только в бета-версии клиента.

Также с этим обновлением появилось много других настроек, многие из которых решают проблемы с масштабированием, текстом и визуальными проблемами. Кроме того, исправлены обнаруженные ошибки.

Источник: neowin, gamesradar

