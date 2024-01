Браузер Microsoft Edge после обновления Windows «подменил» Chrome, без разрешения импортировал вкладки и данные

Журналист The Verge Том Уоррен пожаловался, что после обновления Windows, браузер Microsoft Edge автоматически открылся с вкладками Chrome, которые были там до обновления. Google Chrome был браузером по умолчанию, а Edge использовался нерегулярно.

Том никогда не импортировал свои данные в Microsoft Edge и не давал на это разрешения, но браузер просто продолжил работу с того места, где она закончилась в Chrome. Видимо, Microsoft надеялась, что определенное количество пользователей этого просто не заметит и останется с Edge.

Уоррен нашел настройку в Microsoft Edge, которая импортирует данные из Google Chrome при каждом запуске:

Always have access to your recent browsing data each time you browse on Microsoft Edge (Всегда иметь доступ к данным вашего недавнего просмотра каждый раз, когда вы просматриваете страницы в Microsoft Edge).

Поэтому удалось повторить эту ситуацию на своем ноутбуке, но на других компьютерах это не повторилось. Несколько пользователей X ответили на его публикацию об этом, сказав, что сталкивались с тем же.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) — to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT

— Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024