Новости Софт 30.01.2024 в 11:49 comment views icon

Браузер Microsoft Edge после обновления Windows «подменил» Chrome, без разрешения импортировал вкладки и данные

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Юрій Орос

Автор новин

Журналист The Verge Том Уоррен пожаловался, что после обновления Windows, браузер Microsoft Edge автоматически открылся с вкладками Chrome, которые были там до обновления. Google Chrome был браузером по умолчанию, а Edge использовался нерегулярно.

Том никогда не импортировал свои данные в Microsoft Edge и не давал на это разрешения, но браузер просто продолжил работу с того места, где она закончилась в Chrome. Видимо, Microsoft надеялась, что определенное количество пользователей этого просто не заметит и останется с Edge.

Уоррен нашел настройку в Microsoft Edge, которая импортирует данные из Google Chrome при каждом запуске:

Always have access to your recent browsing data each time you browse on Microsoft Edge (Всегда иметь доступ к данным вашего недавнего просмотра каждый раз, когда вы просматриваете страницы в Microsoft Edge).

Браузер Microsoft Edge после обновления Windows «подменил» Chrome, без разрешения импортировал вкладки и данные

Поэтому удалось повторить эту ситуацию на своем ноутбуке, но на других компьютерах это не повторилось. Несколько пользователей X ответили на его публикацию об этом, сказав, что сталкивались с тем же.

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Похоже, все это связано с функцией импорта в Microsoft Edge, о которой не сообщалось и которая, по его словам была отключена. Зак Эдвардс, исследователь конфиденциальности и цепочек поставок данных, только что установил Windows и ответил на публикацию на X, отметив, что во время установки он обнаружил новую подсказку следующего содержания:

После вашего подтверждения Microsoft Edge будет регулярно получать данные из других браузеров, доступных на вашем устройстве с Windows. Эти данные включают избранное, историю просмотров, файлы cookie, данные автозаполнения, расширения, настройки и другие данные браузера.

Microsoft заявляет, что импорт данных завершается локально и сохраняется локально, но они будут отправлены в Microsoft, если войти в систему и синхронизировать данные браузера.

Многие пользователи Windows сообщают об этом уже несколько месяцев, обращаясь за помощью на Reddit и на форумы поддержки Microsoft. Корреспонденты подтвердили, что сама функция отключена, но импорт данных продолжает происходить.

Ранее Microsoft уже выдавала полноэкранные подсказки после некоторых обновлений Windows, которые пытались соблазнить людей перейти на Microsoft Edge и Bing по умолчанию.Браузер Microsoft Edge после обновления Windows «подменил» Chrome, без разрешения импортировал вкладки и данные

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