Браузер Vivaldi получил двухуровневую группировку для более удобной организации большого количества вкладок

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Компания Vivaldi, занимающаяся разработкой одноимённого браузера, сообщила о запуске функции двухуровневой группировки вкладок в своей программе. Соответствующая возможность появилась в браузере Vivaldi 3.6.

Изначально в браузере Vivaldi разработчики внедрили функцию группировки вкладок — это возможность группировать вкладки и управлять ими на уровне группы. Новая функция добавляет второй уровень панели вкладок, который предназначен для управления вкладками в группе.

Как отмечают разработчики, некоторые пользователи испытывают трудности с организацией вкладок и их управлением. Решить эту проблему призвана новая функция. Отмечается, что группировка вкладок, размещение нескольких вкладок в одном окне, вертикальные вкладки, автоматическое объединение вкладок упрощают просмотр, управление и навигацию в браузере.

В исходной реализации Vivaldi группа вкладок занимает не больше места, чем одна вкладка. Кликнув мышкой по стопке с вкладками, можно развернуть и отобразить содержимое группы с полноразмерными вкладками в новой строке. Пользователи могут управлять группами вкладок, как любой другой вкладкой, используя те же методы для открытия, закрытия, активации, перемещения или выбора.

Для организации стопок вкладок доступны различные способы. Их можно перетаскивать, переводить в спящий режим, отключать звук или переименовывать. По заверениям разработчиков, вкладки доступны мгновенно, без необходимости постоянно переключать окна, профили или рабочие области.

Новый, второй уровень упрощает реорганизацию стопки или создание новых вкладок в стопке. Например, кнопка «+» в новой строке помогает создавать вкладки в группе. Кроме того, двухуровневые стопки вкладок можно заблокировать, что позволяет избежать изменения высоты просмотра страницы при переключении между вкладками и упрощает создание новых стопок на любой отдельной вкладке. Для любителей индивидуальной настройки доступны возможности персонализации – от размещения вкладок вверху, внизу или сбоку до закругления углов вкладок. Также возможны различные варианты перемещения между вкладками: предустановленные сочетания клавиш, собственные варианты сочетаний клавиш или редактируемые жесты мыши.

Новая функция включена по умолчанию. Переключаться между компактной и двухуровневой группировкой вкладок можно в разделе «Вкладки» в настройках браузера.

Загрузить браузер Vivaldi 3.6 можно на официальном сайте проекта.